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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220209/kto-predstavit-rossiyu-na-evrovidenii---2022-prognozy-264289065.html
Кто представит Россию на "Евровидении - 2022"? Прогнозы
Кто представит Россию на "Евровидении - 2022"? Прогнозы
Несмотря на то, что пока неизвестно, кто представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022", СМИ активно выдвигают свои предположения
2022-02-09T19:37+0400
2022-02-09T19:37+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
евровидение
в мире
россия
мировая культура
филипп киркоров
клава кока
италия
неаполь
рим
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Обычно имя конкурсанта, который представит Россию на Евровидении, называют в начале марта. Выбирают участника по двум вариантам – либо через зрительское голосование, либо решение принимает канал-вещатель.К примеру, в прошлом году Манижа выиграла национальный отбор, а Юлию Самойлову в 2019 году выбрал канал.Интересно, что среди основных претендентов чаще всего называют Клаву Коку и Алексея Панайотова. Последний – стремится попасть на конкурс "Евровидение" уже несколько лет, но пока этого так и не случилось.Что касается Клавы Коки, то подозрения возникли из-за ее частых появлений в компании Филиппа Киркорова, якобы он как продюсер готовит певицу к конкурсу. К тому же "король российской эстрады" даже пригласил исполнительницу в качестве "главной музыкальной звезды" на недавний день рождения своей дочери Аллы-Виктории.Однако сам артист эти слухи опроверг: "С чего вы взяли, что это Клава Кока? Не верьте слухам! Обо мне тоже столько разных слухов ходит!"Несмотря на скрытность Киркорова, список претендентов он все же назвал, хотя сложно понять, насколько серьезно прокомментировал тему артист."Это может быть и Ваня Дмитриенко, и Даня Милохин, и Егор Крид, и Александр Панайотов, который очень достоин, и даже "Хор Турецкого", – описал певец возможный шорт-лист.Также всплывает имя юной Дианы Анкудиновой. 18-летняя девушка обладает необычным низким тембром и сильным голосом, что может помочь ей запомниться европейской аудитории. Как оказалось, особенно в кандидатуре Анкудиновой заинтересован гендиректор и создатель главных развлекательных проектов канала НТВ Тимур Вайнштейн, давно поддерживающий одаренную певицу.В 2022 году Евровидение состоится в Италии. Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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евровидение, в мире, россия, мировая культура, филипп киркоров, клава кока, италия, неаполь, рим, юлия самойлова, даня милохин, шоу-бизнес

Кто представит Россию на "Евровидении - 2022"? Прогнозы

19:37 09.02.2022
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка представителя от России на конкурсе Евровидение-2021
Табличка представителя от России на конкурсе Евровидение-2021 - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Несмотря на то, что пока неизвестно, кто представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022", СМИ активно выдвигают свои предположения
Обычно имя конкурсанта, который представит Россию на Евровидении, называют в начале марта. Выбирают участника по двум вариантам – либо через зрительское голосование, либо решение принимает канал-вещатель.
К примеру, в прошлом году Манижа выиграла национальный отбор, а Юлию Самойлову в 2019 году выбрал канал.
Интересно, что среди основных претендентов чаще всего называют Клаву Коку и Алексея Панайотова. Последний – стремится попасть на конкурс "Евровидение" уже несколько лет, но пока этого так и не случилось.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Клава Кока
Певица Клава Кока - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
Певица Клава Кока
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Что касается Клавы Коки, то подозрения возникли из-за ее частых появлений в компании Филиппа Киркорова, якобы он как продюсер готовит певицу к конкурсу. К тому же "король российской эстрады" даже пригласил исполнительницу в качестве "главной музыкальной звезды" на недавний день рождения своей дочери Аллы-Виктории.
Однако сам артист эти слухи опроверг: "С чего вы взяли, что это Клава Кока? Не верьте слухам! Обо мне тоже столько разных слухов ходит!"
Несмотря на скрытность Киркорова, список претендентов он все же назвал, хотя сложно понять, насколько серьезно прокомментировал тему артист.
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкБлогер, актер Даня Милохин. Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Блогер, актер Даня Милохин. Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
Блогер, актер Даня Милохин. Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
/
Перейти в фотобанк
"Это может быть и Ваня Дмитриенко, и Даня Милохин, и Егор Крид, и Александр Панайотов, который очень достоин, и даже "Хор Турецкого", – описал певец возможный шорт-лист.
Также всплывает имя юной Дианы Анкудиновой. 18-летняя девушка обладает необычным низким тембром и сильным голосом, что может помочь ей запомниться европейской аудитории. Как оказалось, особенно в кандидатуре Анкудиновой заинтересован гендиректор и создатель главных развлекательных проектов канала НТВ Тимур Вайнштейн, давно поддерживающий одаренную певицу.
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev / Перейти в фотобанкПевица Диана Анкудинова
Певица Диана Анкудинова - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
Певица Диана Анкудинова
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev
/
Перейти в фотобанк
В 2022 году Евровидение состоится в Италии. Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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