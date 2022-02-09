https://sputnik-georgia.ru/20220209/kuda-ukhodit-turnava-eks-glava-minekonomiki-gruzii-rasskazala-o-planakh-264284518.html

Куда уходит Турнава? Экс-глава Минэкономики Грузии рассказала о планах

Куда уходит Турнава? Экс-глава Минэкономики Грузии рассказала о планах

Бывшая глава экономического ведомства хочет попробовать себя на другом поприще 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T17:06+0400

2022-02-09T17:06+0400

2022-02-09T17:06+0400

грузия

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натия турнава

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Экс-министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая оставила свою должность, рассказала о планах на будущее. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в среду сообщил об изменениях в правительстве. Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии занял Леван Давиташвили, который в до этого времени возглавлял министерство окружающей среды и сельского хозяйства.Уже известно, что Натия Турнава, которая возглавляла Минэкономики три года, останется в команде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подводя итоги своей деятельности в Минэкономики, Турнава отметила, что эти три года были очень ответственными, почетными, но в то же время и сложными.В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки главы Минэкономики Натии Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, натия турнава, политика