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Лейбористская партия собирается открыть в парламенте Грузии свой общественный офис
Лейбористская партия собирается открыть в парламенте Грузии свой общественный офис
Офис в парламенте лейбористы смогут открыть лишь в том случае, если их лидер Шалва Нателашвили не лишится депутатского мандата за прогулы 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T23:32+0400
2022-02-09T23:32+0400
2022-02-09T23:32+0400
грузия
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шалва нателашвили
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Лейбористская партия Грузии собирается открыть в парламенте офис партии, куда могут прийти со своими проблемами все желающие, заявил один из лидеров партии Михаил Кумсишвили.Лейбористская партия смогла провести в парламент одного депутата в лице своего лидера Шалвы Нателашвили по результатам выборов 2020 года, но за все это время он в парламенте не появился ни разу. За прогулы, которые сам Нателашвили называет "политическим бойкотом", он может лишиться депутатского мандата. Процедурный комитет на следующей неделе вынесет вопрос на пленарное заседание парламента.При этом, он подчеркнул, что официально офис откроется, когда Нателашвили вернется к работе в парламенте.Нателашвили заявил о своем намерении приступить к своим депутатским обязанностям в начале января, однако на первом заседании весенней сессии он так и не появился.Уже в ближайший вторник Нателашвили может лишиться депутатского мандата, а его партия - статуса парламентской партии и государственного финансирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, парламент грузии, шалва нателашвили
Лейбористская партия собирается открыть в парламенте Грузии свой общественный офис
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Офис в парламенте лейбористы смогут открыть лишь в том случае, если их лидер Шалва Нателашвили не лишится депутатского мандата за прогулы
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Лейбористская партия Грузии собирается открыть в парламенте офис партии, куда могут прийти со своими проблемами все желающие, заявил один из лидеров партии Михаил Кумсишвили.
Лейбористская партия смогла провести в парламент одного депутата в лице своего лидера Шалвы Нателашвили по результатам выборов 2020 года, но за все это время он в парламенте не появился ни разу. За прогулы, которые сам Нателашвили называет "политическим бойкотом", он может лишиться депутатского мандата. Процедурный комитет на следующей неделе вынесет вопрос на пленарное заседание парламента.
"Мы откроем свой парламентский офис, двери которого будут открыты для всех граждан. Это не будет типичный парламентский офис, где в кабинетах спят депутаты", - сказал Кумсишвили.
При этом, он подчеркнул, что официально офис откроется, когда Нателашвили вернется к работе в парламенте.
Нателашвили заявил о своем намерении приступить к своим депутатским обязанностям в начале января, однако на первом заседании весенней сессии он так и не появился.
Уже в ближайший вторник Нателашвили может лишиться депутатского мандата, а его партия - статуса парламентской партии и государственного финансирования.
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