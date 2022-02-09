https://sputnik-georgia.ru/20220209/meriya-tbilisi-prodolzhit-finansirovat-operatsii-po-peresadke-pecheni-264281171.html
Мэрия Тбилиси продолжит финансировать операции по пересадке печени
Мэрия Тбилиси продолжит финансировать операции по пересадке печени
С 2018 года по сегодняшний день трансплантацию печени в Грузии уже профинансировали 34 гражданам 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T14:33+0400
2022-02-09T14:33+0400
2022-02-09T14:33+0400
здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках специальной социальной программы продолжит в 2022 году финансировать операции по пересадке печени, заявил столичный мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, на каждого бенефициара будет выделяться 70 тысяч лари (около 24 тысяч долларов). С 2018 года по сегодняшний день трансплантацию печени в Грузии уже профинансировали 34 гражданам.По его словам, это довольно дорогая операция, стоимость которой составляет 120 тысяч лари (около 40 тысяч долларов), из которых 70 тысяч лари финансирует мэрия столицы. Воспользоваться этой программой могут граждане, прописанные в Тбилиси."Это очень важная программа поддержки. В первую очередь, желаю всем крепкого здоровья, и чтобы у вас не было необходимости проведения данной операции, однако, если надо, знайте, что такая программа есть", – сказал Каха Каладзе.Трансплантация печени является наиболее эффективным и часто единственным радикальным методом лечения людей с болезнями печени, в том числе с циррозом, злокачественными и доброкачественными опухолями. Согласно законодательству Грузии, для того, чтобы сделать операцию по пересадке органа, обязательно, чтобы донор и пациент были родственниками.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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здравоохранение в грузии, здоровье, тбилиси, каха каладзе, новости, грузия, общество
Мэрия Тбилиси продолжит финансировать операции по пересадке печени
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С 2018 года по сегодняшний день трансплантацию печени в Грузии уже профинансировали 34 гражданам
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках специальной социальной программы продолжит в 2022 году финансировать операции по пересадке печени, заявил столичный мэр Каха Каладзе.
По словам градоначальника, на каждого бенефициара будет выделяться 70 тысяч лари (около 24 тысяч долларов). С 2018 года по сегодняшний день трансплантацию печени в Грузии уже профинансировали 34 гражданам.
"Изначально мэрия Тбилиси финансировала пересадку печени для одного гражданина на 60 000 лари (около 20 тысяч долларов). Затем мы увеличили сумму и с 2019 года на одного бенефициара выделяется 70 000 лари", – напомнил Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, это довольно дорогая операция, стоимость которой составляет 120 тысяч лари (около 40 тысяч долларов), из которых 70 тысяч лари финансирует мэрия столицы. Воспользоваться этой программой могут граждане, прописанные в Тбилиси.
"Это очень важная программа поддержки. В первую очередь, желаю всем крепкого здоровья, и чтобы у вас не было необходимости проведения данной операции, однако, если надо, знайте, что такая программа есть", – сказал Каха Каладзе.
Трансплантация печени является наиболее эффективным и часто единственным радикальным методом лечения людей с болезнями печени, в том числе с циррозом, злокачественными и доброкачественными опухолями. Согласно законодательству Грузии, для того, чтобы сделать операцию по пересадке органа, обязательно, чтобы донор и пациент были родственниками.
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