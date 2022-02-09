https://sputnik-georgia.ru/20220209/pobeda-adel-i-proigrysh-maneskin-premiya-brit-awards-proshla-v-londone--264282208.html
Победа Адель и проигрыш Maneskin: премия BRIT Awards прошла в Лондоне
Победа Адель и проигрыш Maneskin: премия BRIT Awards прошла в Лондоне
Большое музыкальное событие состоялось 8 февраля и привлекло внимание поклонников по всему миру.
2022-02-09T15:34+0400
2022-02-09T15:34+0400
2022-02-09T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Лондоне состоялось большое музыкальное событие – премия BRIT Awards 2022: торжество завершилось абсолютной победой певицы Адель. Премией BRIT Awards традиционно награждают лучших из лучших – популярных исполнителей и музыкантов. В 2022 году на ковровой дорожке появились Адель, Эд Ширан, Оливия Родриго и даже звезды "Евровидения - 2021" группа Maneskin. Но повезло далеко не всем. Адель стала абсолютным триумфатором BRIT Awards. Звезда, которая недавно вернулась на сцену после длительного перерыва, завоевала сразу три награды – "Артист года", "Альбом года" и "Песня года" за трек Easy on Me. На мероприятии певица появилась в шикарном бархатном платье и выглядела настоящей королевой. "Я безумно горжусь собой, так как придерживаюсь своих взглядов и выпустила альбом, который был таким личным для меня", – рассказала звезда. А вот итальянской группе Maneskin удача на этот раз не улыбнулась. В номинации "Международная группа" рокеры уступили победу группе Silk Sonic.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
шоу-бизнес, адель, måneskin , эд ширан, новости, в мире, зарубежные звезды
Победа Адель и проигрыш Maneskin: премия BRIT Awards прошла в Лондоне
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Большое музыкальное событие состоялось 8 февраля и привлекло внимание поклонников по всему миру
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Лондоне состоялось большое музыкальное событие – премия BRIT Awards 2022: торжество завершилось абсолютной победой певицы Адель.
Премией BRIT Awards традиционно награждают лучших из лучших – популярных исполнителей и музыкантов.
В 2022 году на ковровой дорожке появились Адель, Эд Ширан, Оливия Родриго и даже звезды "Евровидения - 2021" группа Maneskin. Но повезло далеко не всем.
Адель стала абсолютным триумфатором BRIT Awards. Звезда, которая недавно вернулась на сцену после длительного перерыва, завоевала сразу три награды – "Артист года", "Альбом года" и "Песня года" за трек Easy on Me.
На мероприятии певица появилась в шикарном бархатном платье и выглядела настоящей королевой.
"Я безумно горжусь собой, так как придерживаюсь своих взглядов и выпустила альбом, который был таким личным для меня", – рассказала звезда.
А вот итальянской группе Maneskin удача на этот раз не улыбнулась. В номинации "Международная группа" рокеры уступили победу группе Silk Sonic.
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