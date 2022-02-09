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Посольство РФ приветствует желание США обсудить гарантии безопасности
Посольство РФ приветствует желание США обсудить гарантии безопасности
Посольство России положительно оценило желание США обсуждать принцип неделимой безопасности 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T11:21+0400
2022-02-09T11:21+0400
2022-02-09T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Посольство Российской Федерации в США заявило о том, что приветствует желание Вашингтона рассмотреть принцип неделимой безопасности, но американская сторона интерпретируют концепцию однобоко.Ранее первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков.В заявлении отмечается, что США фокусируются на праве государств свободно выбирать военные союзы, однако при этом игнорируют параллельное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других стран."Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу", – сказано в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Посольство РФ приветствует желание США обсудить гарантии безопасности
11:21 09.02.2022 (обновлено: 11:42 09.02.2022) Подписаться на
Посольство России положительно оценило желание США обсуждать принцип неделимой безопасности
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik.
Посольство Российской Федерации в США заявило
о том, что приветствует желание Вашингтона рассмотреть принцип неделимой безопасности, но американская сторона интерпретируют концепцию однобоко.
Ранее первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков.
"Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию", – указывается в заявлении посольства РФ в Facebook.
В заявлении отмечается, что США фокусируются на праве государств свободно выбирать военные союзы, однако при этом игнорируют параллельное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других стран.
"Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу", – сказано в заявлении.
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