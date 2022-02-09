https://sputnik-georgia.ru/20220209/posolstvo-rf-privetstvuet-zhelanie-ssha-obsudit-garantii-bezopasnosti-264271939.html

Посольство РФ приветствует желание США обсудить гарантии безопасности

Посольство РФ приветствует желание США обсудить гарантии безопасности

Посольство России положительно оценило желание США обсуждать принцип неделимой безопасности 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Посольство Российской Федерации в США заявило о том, что приветствует желание Вашингтона рассмотреть принцип неделимой безопасности, но американская сторона интерпретируют концепцию однобоко.Ранее первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков.В заявлении отмечается, что США фокусируются на праве государств свободно выбирать военные союзы, однако при этом игнорируют параллельное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других стран."Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу", – сказано в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, сша, политика, в мире, нато