https://sputnik-georgia.ru/20220209/russkie-gruziny-film-vtoroy-leonida-parfenova-vykhodit-v-rossii-264290414.html
"Русские грузины. Фильм второй" Леонида Парфенова выходит в России
"Русские грузины. Фильм второй" Леонида Парфенова выходит в России
Это завершение популярной дилогии "Русские грузины", первая часть которой вышла в 2020 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T19:19+0400
2022-02-09T19:19+0400
2022-02-09T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Документальный фильм "Русские грузины. Фильм второй", посвященный выходцам из Грузии - влиятельным деятелям политики и искусства, выходит в российский прокат с 24 февраля.Это завершение дилогии "Русские грузины", первая часть которой вышла в 2020, отмечают в Центре документального кино. Над проектом работали автор и ведущий Леонид Парфенов и режиссер Сергей Нурмамед. Производство - студия "Намедни".Повествование в первой части "Русские грузины" завершилось на 1939 годе. Новый фильм проекта рассказывает об оформлении Иосифом Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну и других ключевых личностях и событиях этого периода. Не обойдется картина и без Лаврентия Берия, Ираклия Андроникова (Андроникашвили), Эдуарда Шеварднадзе и других.Речь в фильме также пойдет о знаменитом барде Булате Окуджава, поэте с гитарой, который "проведет советских шестидесятников от последней любви к "комиссарам в пыльных шлемах" до первой любви к белому офицеру, поющему "ваше благородие, госпожа удача". Кроме того, Парфенов расскажет о творцах главных шедевров "оттепельного" кино: Михаиле Калатозове (Каталозишвили), Марлене Хуциеве (Хуцишвили) и Георгии Данелия. Из знаковых имен искусства в фильме можно будет услышать о певцах Нани Брегвадзе и Вахтанге Кикабидзе, артисте балета Николае Цискаридзе и писателе Борисе Акунине (Чхартишвили). Ранее студия "Намедни" выпустила трилогию "Русские евреи". Все эти фильмы находятся в свободном доступе на YouTube, собрав миллионы просмотров только на канале "Парфенон". Запланирован также проект "Русские немцы".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
нани брегвадзе, марлен хуциев, новости, в мире, россия, youtube, леонид парфенов, фильм "русские и грузины", грузия, москва, иосиф сталин, николай цискаридзе, российский шоу-бизнес
"Русские грузины. Фильм второй" Леонида Парфенова выходит в России
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Это завершение популярной дилогии "Русские грузины", первая часть которой вышла в 2020
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Документальный фильм "Русские грузины. Фильм второй", посвященный выходцам из Грузии - влиятельным деятелям политики и искусства, выходит в российский прокат с 24 февраля.
Это завершение дилогии "Русские грузины", первая часть которой вышла в 2020, отмечают
в Центре документального кино. Над проектом работали автор и ведущий Леонид Парфенов и режиссер Сергей Нурмамед. Производство - студия "Намедни".
Повествование в первой части "Русские грузины" завершилось на 1939 годе. Новый фильм проекта рассказывает об оформлении Иосифом Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну и других ключевых личностях и событиях этого периода. Не обойдется картина и без Лаврентия Берия, Ираклия Андроникова (Андроникашвили), Эдуарда Шеварднадзе и других.
Речь в фильме также пойдет о знаменитом барде Булате Окуджава, поэте с гитарой, который "проведет советских шестидесятников от последней любви к "комиссарам в пыльных шлемах" до первой любви к белому офицеру, поющему "ваше благородие, госпожа удача".
Кроме того, Парфенов расскажет о творцах главных шедевров "оттепельного" кино: Михаиле Калатозове (Каталозишвили), Марлене Хуциеве (Хуцишвили) и Георгии Данелия. Из знаковых имен искусства в фильме можно будет услышать о певцах Нани Брегвадзе и Вахтанге Кикабидзе, артисте балета Николае Цискаридзе и писателе Борисе Акунине (Чхартишвили).
"Распад Союза сделал Россию и Грузию друг для друга заграницей при очень непростых отношениях двух стран. Но традиция русских грузин продолжилась и в послесоветские годы. Церетели, Цискаридзе, Лепс (Лепсверидзе), Тутберидзе, Акунин (Чхартишвили) стали всероссийским звездами", — говорится в эпилоге фильма.
Ранее студия "Намедни" выпустила трилогию "Русские евреи". Все эти фильмы находятся в свободном доступе на YouTube, собрав миллионы просмотров только на канале "Парфенон". Запланирован также проект "Русские немцы".
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