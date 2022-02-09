https://sputnik-georgia.ru/20220209/s-kakoy-esche-problemoy-stolknetsya-chelovechestvo-mnenie-uchenykh-264283199.html

С какой еще проблемой столкнется человечество? Мнение ученых

С какой еще проблемой столкнется человечество? Мнение ученых

К 2050 году Земле нужно будет вдвое нарастить производство этого вещества, уверены исследователи 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T17:37+0400

2022-02-09T17:37+0400

2022-02-09T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Человечество к 2050 году возрастет до 9 миллиардов человек и для того, чтобы прокормить это число людей, понадобится вдвое больше белка, заявил профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.Дефицит белка – именно это актуальная проблема будущего, над которой бьются ученые. Исследователи всего мира стараются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений.По словам специалиста, к примеру, в Европе люди обычно употребляют в пищу пшеницу и чечевицу. Однако в других краях, скажем, в Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут – основной источник белка в этих регионах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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