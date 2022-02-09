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С какой еще проблемой столкнется человечество? Мнение ученых
С какой еще проблемой столкнется человечество? Мнение ученых
К 2050 году Земле нужно будет вдвое нарастить производство этого вещества, уверены исследователи 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Человечество к 2050 году возрастет до 9 миллиардов человек и для того, чтобы прокормить это число людей, понадобится вдвое больше белка, заявил профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.Дефицит белка – именно это актуальная проблема будущего, над которой бьются ученые. Исследователи всего мира стараются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений.По словам специалиста, к примеру, в Европе люди обычно употребляют в пищу пшеницу и чечевицу. Однако в других краях, скажем, в Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут – основной источник белка в этих регионах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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С какой еще проблемой столкнется человечество? Мнение ученых

17:37 09.02.2022
© AP Photo / Alberto PezzaliПандемия коронавируса COVID 19 - жители Лондона в масках
Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Лондона в масках - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
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К 2050 году Земле нужно будет вдвое нарастить производство этого вещества, уверены исследователи
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Человечество к 2050 году возрастет до 9 миллиардов человек и для того, чтобы прокормить это число людей, понадобится вдвое больше белка, заявил профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.
Дефицит белка – именно это актуальная проблема будущего, над которой бьются ученые. Исследователи всего мира стараются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений.

"К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет 9 миллиардов, и понадобится больше белка для питания", – сказал Генцбиттель в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, к примеру, в Европе люди обычно употребляют в пищу пшеницу и чечевицу. Однако в других краях, скажем, в Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут – основной источник белка в этих регионах.
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