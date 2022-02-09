https://sputnik-georgia.ru/20220209/sivkov-o-deystviyakh-ssha-situatsii-na-ukraine-i-pozitsii-rossii---video-264285140.html

Сивков о действиях США, ситуации на Украине и позиции России - видео

Сивков о действиях США, ситуации на Украине и позиции России - видео

Эти и другие темы обсуждались в эфире Sputnik на русском с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктором военных наук... 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T15:47+0400

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Беларусь будет на стороне России, если Украина начнет войну, в том числе в Донбассе. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. В каком случае Россия пойдет на операцию по принуждению к миру в Донбассе? Почему Байден при любом сценарии выиграет от войны на Украине? И зачем на самом деле войска НАТО скапливаются у границ России? Смотрите, что заявил эксперт по этому поводу.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, нато, сша, видео