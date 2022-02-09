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Сивков о действиях США, ситуации на Украине и позиции России - видео
Сивков о действиях США, ситуации на Украине и позиции России - видео
Эти и другие темы обсуждались в эфире Sputnik на русском с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктором военных наук... 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T15:47+0400
2022-02-09T15:47+0400
2022-02-09T15:55+0400
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Беларусь будет на стороне России, если Украина начнет войну, в том числе в Донбассе. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. В каком случае Россия пойдет на операцию по принуждению к миру в Донбассе? Почему Байден при любом сценарии выиграет от войны на Украине? И зачем на самом деле войска НАТО скапливаются у границ России? Смотрите, что заявил эксперт по этому поводу.
сша
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, нато, сша, видео
Сивков о действиях США, ситуации на Украине и позиции России - видео
15:47 09.02.2022 (обновлено: 15:55 09.02.2022) Подписаться на
Эти и другие темы обсуждались в эфире Sputnik на русском с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктором военных наук Константином Сивковым
Беларусь будет на стороне России, если Украина начнет войну, в том числе в Донбассе. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. В каком случае Россия пойдет на операцию по принуждению к миру в Донбассе? Почему Байден при любом сценарии выиграет от войны на Украине? И зачем на самом деле войска НАТО скапливаются у границ России? Смотрите, что заявил эксперт по этому поводу.