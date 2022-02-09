https://sputnik-georgia.ru/20220209/skonchalsya-teatralnyy-khudozhnik-mirian-shvelidze-264359303.html

Скончался театральный художник Мириан Швелидзе

Скончался театральный художник Мириан Швелидзе

Среди знаменитых сценографических работ Швелидзе - постановки Роберта Стуруа "Кваркваре", "Ричард III " и "Король Лир" 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T16:06+0400

2022-02-09T16:06+0400

2022-02-11T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ушел из жизни Народный художник Грузии, лауреат Государственной премии, выдающийся театральный художник Мириан Швелидзе - сценографу было 75 лет, сообщил тбилисский Национальный государственный драматический театр им. Ш. Руставели."От нас ушел Мириан Швелидзе, художник, одаренный незаурядным талантом и человек, украшенный выдающимся личным достоинством. Этот удивительно скромный человек заслужил всеобщую любовь и уважение", - сказано в сообщении театра.Выпускник Тбилисской академии художеств, с 1975 года он работал в Театре им. Ш. Руставели, где являлся главным художником. С успехом сотрудничал со многими театрами Грузии и зарубежья. Среди знаменитых сценографических работ Швелидзе - постановки Роберта Стуруа "Кваркваре", "Ричард III " и "Король Лир".В течение многих лет Мириан Швелидзе выступал в качестве художника-постановщика в Театре им. Грибоедова. На сцене Грибоедовского он оформил спектакли: "Мастер и Маргарита", "Гетто", "Маяковский", "Сказка о царе Салтане", "Холстомер. История лошади", "Ревизор", "Шинель", "Вишневый сад" и др."Мы не просто гордились тем, что Мириан Швелидзе сотрудничает с Грибоедовским - мы его очень и очень любили, он был для всех нас родным человеком. За долгие годы нашей дружбы и совместной работы его репутация осталась такой, какой была всегда - безупречной. Великий сценограф, светлый человек, добрая душа - таким останется в нашей памяти Мириан Швелидзе", - написала завлит театр Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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театр руставели, театр грибоедова, культура, кто ушел из жизни в 2022 году?, роберт стуруа, грузия, новости, тбилиси