https://sputnik-georgia.ru/20220209/strashnoe-dtp-na-trasse-v-gruzii-pogibli-pyat-chelovek--264282106.html
Страшное ДТП на трассе в Грузии: погибли пять человек
Страшное ДТП на трассе в Грузии: погибли пять человек
Легковушка и трейлер столкнулись на трассе Зестафони-Кутаиси 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T15:03+0400
2022-02-09T15:03+0400
2022-02-09T16:23+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373670_68:0:2934:1612_1920x0_80_0_0_9984b9950de3770d2544089d3390019c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Пятеро пассажиров легкового автомобиля скончались в результате столкновения с трейлером на трассе Зестафони-Кутаиси на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Инцидент произошел на рассвете близ села Свири. Пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал.Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373670_426:0:2575:1612_1920x0_80_0_0_9e912031e5babc8eede38d8f7ae2b62b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Страшное ДТП на трассе в Грузии: погибли пять человек
15:03 09.02.2022 (обновлено: 16:23 09.02.2022) Подписаться на
Легковушка и трейлер столкнулись на трассе Зестафони-Кутаиси
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik.
Пятеро пассажиров легкового автомобиля скончались в результате столкновения с трейлером на трассе Зестафони-Кутаиси на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел на рассвете близ села Свири. Пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал.
Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.