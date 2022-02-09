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Страшное ДТП на трассе в Грузии: погибли пять человек
Страшное ДТП на трассе в Грузии: погибли пять человек
Легковушка и трейлер столкнулись на трассе Зестафони-Кутаиси 09.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Пятеро пассажиров легкового автомобиля скончались в результате столкновения с трейлером на трассе Зестафони-Кутаиси на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Инцидент произошел на рассвете близ села Свири. Пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал.Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

Страшное ДТП на трассе в Грузии: погибли пять человек

15:03 09.02.2022 (обновлено: 16:23 09.02.2022)
© Sputnik / Alex ShlamovПатрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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Легковушка и трейлер столкнулись на трассе Зестафони-Кутаиси
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Пятеро пассажиров легкового автомобиля скончались в результате столкновения с трейлером на трассе Зестафони-Кутаиси на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел на рассвете близ села Свири. Пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал.
Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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