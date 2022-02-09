https://sputnik-georgia.ru/20220209/strashnoe-dtp-na-trasse-v-gruzii-pogibli-pyat-chelovek--264282106.html

Страшное ДТП на трассе в Грузии: погибли пять человек

Страшное ДТП на трассе в Грузии: погибли пять человек

Легковушка и трейлер столкнулись на трассе Зестафони-Кутаиси 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T15:03+0400

2022-02-09T15:03+0400

2022-02-09T16:23+0400

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Пятеро пассажиров легкового автомобиля скончались в результате столкновения с трейлером на трассе Зестафони-Кутаиси на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Инцидент произошел на рассвете близ села Свири. Пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал.Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия