Суд над Саакашвили: экс-президента судят за растрату 8,8 миллиона лари
11:31 09.02.2022 (обновлено: 11:39 09.02.2022)
© AFP / IRAKLI GEDENIDZEМихаил Саакашвили на судебном процессе
© AFP / IRAKLI GEDENIDZE
Сторона защиты намерена еще раз требовать опроса главы Специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Тбилисском городском суде начинается очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Сам главный обвиняемый присутствует на заседании суда. Его доставили в Тбилисский городской суд из руставской тюрьмы, где он отбывает срок по двум другим уголовным делам.
Заседание началось с речи Саакашвили, который стал говорить о росте цен в Грузии. Сторона защиты потребовала вернуться к делу по существу, что вызвало недовольство экс-президента. В настоящее время стороны спорят, в каком формате должен выступать Саакашвили.
Во дворе суда собрались сторонники экс-президента, которые намерены провести акцию в его поддержку.
Адвокаты Саакашвили называют обвинения политически мотивированными. На судебном процессе сторона защиты намерена еще раз требовать опроса главы Специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. Они утверждают, что опрос Чубинидзе покажет, что расходы из бюджета, в растрате которых обвиняют Саакашвили, были абсолютно легальными.
"Его показания важны, поскольку будет подтверждено, насколько абсурдны обвинения, предъявленные третьему президенту Грузии и другим лицам... Данное дело является политическим заказом и никакой связи с реальным преступлением нет", – заявил адвокат Шота Тутберидзе.
На судебном процессе также присутствует мать экс-президента Гиули Аласания.
"Честно говоря, я хожу на судебные процессы, чтобы увидеть и послушать моего сына. У меня нет никакой иллюзии, что что-то изменится. Что качается сегодняшнего дела, вчерашнего дела, завтрашнего дела, все они для меня одна сплошная несправедливость", – заявила Аласания.
Детали дела
Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.
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