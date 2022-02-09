https://sputnik-georgia.ru/20220209/sud-nad-saakashvili-eks-prezidenta-sudyat-za-rastratu-88-milliona-lari--264272074.html

Суд над Саакашвили: экс-президента судят за растрату 8,8 миллиона лари

Суд над Саакашвили: экс-президента судят за растрату 8,8 миллиона лари

Сторона защиты намерена еще раз требовать опроса главы Специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T11:31+0400

2022-02-09T11:31+0400

2022-02-09T11:39+0400

грузия

новости

тбилисский городской суд

анзор чубинидзе

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Тбилисском городском суде начинается очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Сам главный обвиняемый присутствует на заседании суда. Его доставили в Тбилисский городской суд из руставской тюрьмы, где он отбывает срок по двум другим уголовным делам. Заседание началось с речи Саакашвили, который стал говорить о росте цен в Грузии. Сторона защиты потребовала вернуться к делу по существу, что вызвало недовольство экс-президента. В настоящее время стороны спорят, в каком формате должен выступать Саакашвили.Во дворе суда собрались сторонники экс-президента, которые намерены провести акцию в его поддержку.Адвокаты Саакашвили называют обвинения политически мотивированными. На судебном процессе сторона защиты намерена еще раз требовать опроса главы Специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. Они утверждают, что опрос Чубинидзе покажет, что расходы из бюджета, в растрате которых обвиняют Саакашвили, были абсолютно легальными.На судебном процессе также присутствует мать экс-президента Гиули Аласания."Честно говоря, я хожу на судебные процессы, чтобы увидеть и послушать моего сына. У меня нет никакой иллюзии, что что-то изменится. Что качается сегодняшнего дела, вчерашнего дела, завтрашнего дела, все они для меня одна сплошная несправедливость", – заявила Аласания.Детали делаДело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, тбилисский городской суд, анзор чубинидзе, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили