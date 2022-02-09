https://sputnik-georgia.ru/20220209/tina-kandelaki-stala-ispolnyayuschim-obyazannosti-direktora-tnt-264272444.html

Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ

Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ

Для решения амбициозных задач, которые, по словам руководства, ставит перед собой канал, у Канделаки есть все знания и опыт 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Известный журналист и предприниматель Тинатин Канделаки 9 февраля назначена исполняющим обязанности директора ТНТ.Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала, при этом он останется в структуре холдинга и перейдет на должность советника, сообщается в пресс-релизе холдинга."ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение", – говорится в сообщении.Для решения амбициозных задач, которые, по словам руководства, ставит перед собой канал, у Канделаки есть "все компетенции и опыт", отмечено в заявлении.С осени 2021 года Тина Канделаки, как известно, уже курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства "Матч"."Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах", – сказала Канделаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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