https://sputnik-georgia.ru/20220209/tina-kandelaki-stala-ispolnyayuschim-obyazannosti-direktora-tnt-264272444.html
Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ
Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ
Для решения амбициозных задач, которые, по словам руководства, ставит перед собой канал, у Канделаки есть все знания и опыт 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T12:01+0400
2022-02-09T12:01+0400
2022-02-09T12:01+0400
тнт
тина канделаки
новости
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263276331_0:11:768:443_1920x0_80_0_0_443d024e0d8d1b8c9d7ff47ee29d3ffa.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Известный журналист и предприниматель Тинатин Канделаки 9 февраля назначена исполняющим обязанности директора ТНТ.Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала, при этом он останется в структуре холдинга и перейдет на должность советника, сообщается в пресс-релизе холдинга."ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение", – говорится в сообщении.Для решения амбициозных задач, которые, по словам руководства, ставит перед собой канал, у Канделаки есть "все компетенции и опыт", отмечено в заявлении.С осени 2021 года Тина Канделаки, как известно, уже курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства "Матч"."Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах", – сказала Канделаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263276331_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_d53d8e62be5cfbd41736d36209f40c17.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тнт, тина канделаки, новости, россия, общество
Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ
Подписаться на
Для решения амбициозных задач, которые, по словам руководства, ставит перед собой канал, у Канделаки есть все знания и опыт
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Известный журналист и предприниматель Тинатин Канделаки 9 февраля назначена исполняющим обязанности директора ТНТ.
Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала, при этом он останется в структуре холдинга и перейдет на должность советника, сообщается в пресс-релизе
холдинга.
"ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение", – говорится в сообщении.
Для решения амбициозных задач, которые, по словам руководства, ставит перед собой канал, у Канделаки есть "все компетенции и опыт", отмечено в заявлении.
С осени 2021 года Тина Канделаки, как известно, уже курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства "Матч".
"Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах", – сказала Канделаки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.