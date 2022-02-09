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Премьер Грузии сменил министра экономики - подробности
Премьер Грузии сменил министра экономики - подробности
Глава грузинского правительства сообщил о кадровых перестановках в Кабмине 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в среду представил двух новых министров в правительстве.Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии займет Леван Давиташвили, который в настоящее время возглавляет министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Давиташвили является вице-премьером страны и членом правительства Грузии уже шестой год.Место Давиташвили в Минсельхозе займет замглавы ведомства Отар Шамугия."Отар работал в этом министерстве в течении 16 лет. Он очень детально и хорошо знает все, что нужно сельскому хозяйству, охране окружающей среды, и я уверен, что он будет успешным министром", - отметил Гарибашвили.Что касается действующего главы Минэкономики Натии Турнава, которая возглавляла это ведомство три года, он останется в команде правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".Подводя итоги своей деятельности в Минэкономики, Турнава отметила, что эти три года были очень ответственными, почетными, но в то же время и сложными."Я хочу в определенной степени сменить сферу, попробовать свои силы на другом поприще. Безусловно, я остаюсь верным членом нашей команды. Мы рассматриваем несколько направлений, но конкретики пока нет. Как только будет принято окончательное решение, безусловно, я поделюсь об этом с вами", - заявила Турнава.В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки главы Минэкономики Натии Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).Досье на ДавиташвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, леван давиташвили, натия турнава, ираклий гарибашвили

Премьер Грузии сменил министра экономики - подробности

14:01 09.02.2022 (обновлено: 14:35 09.02.2022)
© Sputnik / Alexander Imedashvili Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили
 Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Глава грузинского правительства сообщил о кадровых перестановках в Кабмине
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в среду представил двух новых министров в правительстве.
Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии займет Леван Давиташвили, который в настоящее время возглавляет министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Давиташвили является вице-премьером страны и членом правительства Грузии уже шестой год.
"Господин Леван не нуждается в большом представлении. Все хорошо знают его, знают его деятельность. Леван был успешным министром окружающей среды и сельского хозяйства. Последние пять лет он верно служил министерству, стране, своему делу и провел много важных реформ", - заявил Гарибашвили.
Место Давиташвили в Минсельхозе займет замглавы ведомства Отар Шамугия.
"Отар работал в этом министерстве в течении 16 лет. Он очень детально и хорошо знает все, что нужно сельскому хозяйству, охране окружающей среды, и я уверен, что он будет успешным министром", - отметил Гарибашвили.
Что касается действующего главы Минэкономики Натии Турнава, которая возглавляла это ведомство три года, он останется в команде правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
Подводя итоги своей деятельности в Минэкономики, Турнава отметила, что эти три года были очень ответственными, почетными, но в то же время и сложными.
"Я хочу в определенной степени сменить сферу, попробовать свои силы на другом поприще. Безусловно, я остаюсь верным членом нашей команды. Мы рассматриваем несколько направлений, но конкретики пока нет. Как только будет принято окончательное решение, безусловно, я поделюсь об этом с вами", - заявила Турнава.
В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки главы Минэкономики Натии Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).

Досье на Давиташвили

В 1997-1999 годы возглавлял департамент страховых регуляций и стандартов Службы государственного страхового надзора Грузии.
В 1999 году был начальником департамента социальных налогов службы доходов министерства финансов Грузии.
1999-2001 годы был главным бизнес-консультантом Центр по реструктуризации предприятий и помощи менеджменту (CERMA) Всемирного банка.
В 2002-2007 годы был генеральным менеджером ООО Tsinandali Old Cellar.
В 2007-2009 годы руководитель департамента маркетинга проекта USAID по развитию сельского хозяйства Ag Vantage.
В 2009-2012 годы был директором по продажам и маркетингу ООО Schuchmann Wines Georgia.
В 2010-2011 годы был членом правления Союза производителей вина Грузии.
В 2010-2011 годы был председателем правления Союза производителей вина Грузии.
В 2012-2014 годы был руководителем Национального агентства вина Грузии.
В 2014-2016 годы был заместителем министра сельского хозяйства Грузии.
В 2016-2017 годы был министром сельского хозяйства Грузии.
С 2017 года был министром окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
С 2021 года параллельно был вице-премьером Грузии.
Владеет английским, итальянским и русским языками.
Женат, имеет двоих детей.
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