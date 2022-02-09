https://sputnik-georgia.ru/20220209/u-gruzii-novyy-ministr-ekonomiki---premer-soobschil-o-perestanovkakh-v-pravitelstve-264280144.html

Премьер Грузии сменил министра экономики - подробности

Премьер Грузии сменил министра экономики - подробности

Глава грузинского правительства сообщил о кадровых перестановках в Кабмине 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T14:01+0400

2022-02-09T14:01+0400

2022-02-09T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в среду представил двух новых министров в правительстве.Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии займет Леван Давиташвили, который в настоящее время возглавляет министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Давиташвили является вице-премьером страны и членом правительства Грузии уже шестой год.Место Давиташвили в Минсельхозе займет замглавы ведомства Отар Шамугия."Отар работал в этом министерстве в течении 16 лет. Он очень детально и хорошо знает все, что нужно сельскому хозяйству, охране окружающей среды, и я уверен, что он будет успешным министром", - отметил Гарибашвили.Что касается действующего главы Минэкономики Натии Турнава, которая возглавляла это ведомство три года, он останется в команде правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".Подводя итоги своей деятельности в Минэкономики, Турнава отметила, что эти три года были очень ответственными, почетными, но в то же время и сложными."Я хочу в определенной степени сменить сферу, попробовать свои силы на другом поприще. Безусловно, я остаюсь верным членом нашей команды. Мы рассматриваем несколько направлений, но конкретики пока нет. Как только будет принято окончательное решение, безусловно, я поделюсь об этом с вами", - заявила Турнава.В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки главы Минэкономики Натии Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).Досье на ДавиташвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, леван давиташвили, натия турнава, ираклий гарибашвили