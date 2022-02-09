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Ученые назвали причину появления прыщей
Ученые назвали причину появления прыщей
Акне - одна из самых актуальных проблем среди подростков и не только. Специалисты рассказали, как и почему эта болезнь появляется
2022-02-09T06:34+0400
2022-02-09T06:34+0400
2022-02-09T06:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Свыше 40 генетических причин могут предшествовать развитию акне – к этому выводу пришли ученые из Института дерматологии Святого Иоанна (Великобритания). Именно из-за распространенности акне и отсутствия эффективных лекарство ученые решили найти причины заболевания. Для этого эксперты проанализировали генетические данные 20 165 пациентов и 595 231 здорового человека.Исследование подтвердило, что существует 29 новых генетических вариантов, которые чаще всего встречаются у людей с акне. Всего же было выявлено 46 генетических причин развития акне.Семь популярных мифов о нашей коже: ложь или правда? >>>При этом ученые обнаружили еще один интересный пункт. Оказывается, этот ряд генов связан не только с акне, но и с другими патологическими состояниями кожи и волос. То есть болезни кожи вызывают не только гормоны и окружающая среда, но и наследственность. В комбинации все эти факторы приводят к развитию акне и себореи.Сейчас ученые надеются, что их открытие позволит начать разработку новых лекарств от акне, а также поможет клиницистам выявлять лиц с предрасположенностью к болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
советы врачей, здоровье, общество, наука, новости
Ученые назвали причину появления прыщей
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Акне – одна из самых актуальных проблем среди подростков и не только. Специалисты рассказали, как и почему эта болезнь появляется
ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Свыше 40 генетических причин могут предшествовать развитию акне – к этому выводу пришли ученые из Института дерматологии Святого Иоанна (Великобритания).
Акне – довольно распространенное кожное заболевание. Им страдают до 80% подростков. У него один есть неприятный момент: помимо эстетического восприятия во время болезни, даже после выздоровления на коже пациентов остаются неприятные пятна, кисты и рубцы. Но до сих пор лечение акне было в основном симптоматическим.
Именно из-за распространенности акне и отсутствия эффективных лекарство ученые решили найти причины заболевания. Для этого эксперты проанализировали генетические данные 20 165 пациентов и 595 231 здорового человека.
Исследование
подтвердило, что существует 29 новых генетических вариантов, которые чаще всего встречаются у людей с акне. Всего же было выявлено 46 генетических причин развития акне.
При этом ученые обнаружили еще один интересный пункт. Оказывается, этот ряд генов связан не только с акне, но и с другими патологическими состояниями кожи и волос. То есть болезни кожи вызывают не только гормоны и окружающая среда, но и наследственность. В комбинации все эти факторы приводят к развитию акне и себореи.
Сейчас ученые надеются, что их открытие позволит начать разработку новых лекарств от акне, а также поможет клиницистам выявлять лиц с предрасположенностью к болезни.
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