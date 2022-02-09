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Ученые назвали причину появления прыщей

Ученые назвали причину появления прыщей

Акне - одна из самых актуальных проблем среди подростков и не только. Специалисты рассказали, как и почему эта болезнь появляется

2022-02-09T06:34+0400

2022-02-09T06:34+0400

2022-02-09T06:34+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Свыше 40 генетических причин могут предшествовать развитию акне – к этому выводу пришли ученые из Института дерматологии Святого Иоанна (Великобритания). Именно из-за распространенности акне и отсутствия эффективных лекарство ученые решили найти причины заболевания. Для этого эксперты проанализировали генетические данные 20 165 пациентов и 595 231 здорового человека.Исследование подтвердило, что существует 29 новых генетических вариантов, которые чаще всего встречаются у людей с акне. Всего же было выявлено 46 генетических причин развития акне.Семь популярных мифов о нашей коже: ложь или правда? >>>При этом ученые обнаружили еще один интересный пункт. Оказывается, этот ряд генов связан не только с акне, но и с другими патологическими состояниями кожи и волос. То есть болезни кожи вызывают не только гормоны и окружающая среда, но и наследственность. В комбинации все эти факторы приводят к развитию акне и себореи.Сейчас ученые надеются, что их открытие позволит начать разработку новых лекарств от акне, а также поможет клиницистам выявлять лиц с предрасположенностью к болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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советы врачей, здоровье, общество, наука, новости