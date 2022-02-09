https://sputnik-georgia.ru/20220209/v-gruzii-boleyuschie-koronavirusom-doma-priznayutsya-netrudosposobnymi-po-rezultatam-testa-264294812.html

В Грузии болеющие коронавирусом дома признаются нетрудоспособными по результатам теста

В Грузии болеющие коронавирусом дома признаются нетрудоспособными по результатам теста

Приказом министра здравоохранения Грузии, положительный тест на коронавирус приравнивается к больничному листу 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T22:21+0400

2022-02-09T22:21+0400

2022-02-09T22:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Справка о положительном тесте на коронавирус для болеющих легко или бессимптомно приравнена к больничному листу и является уважительной причиной для неявки на работу, соответствующие изменения внесены в приказ министра здравоохранения Грузии.Согласно поправкам, внесенным в приказ "О правилах выдаче больничного листа и проведения экспертизы по временной нетрудоспособности", для пациентов, болеющих коронавирусом бессимптомно или легко, в случае наличия положительного теста на коронавирус, справка о положительном тесте приравнивается к больничному листу.При этом потеря трудоспособности в этом случае отсчитывается с момента прохождения теста и длится 8 календарных дней.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, минздрав грузии