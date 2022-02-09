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В Тбилиси уже продано 40 тысяч новых проездных – Каладзе
В Тбилиси уже продано 40 тысяч новых проездных – Каладзе
Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси была задействована с 1 февраля 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T13:54+0400
2022-02-09T13:54+0400
2022-02-09T14:27+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Тбилиси уже продано 40 тысяч абонементов на проезд в общественном транспорте, большая часть из которых – на месяц и на год, заявил столичный мэр Каха Каладзе.Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси задействована с 1 февраля. Новые абонементы не являются персонализированными, соответственно проездным могут пользоваться все члены семьи.Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день – 3 лари; неделя – 20 лари; месяц – 40 лари; три месяца – 100 лари; шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари. Также неограниченное количество раз можно пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. До 1 февраля это обходилось в 0,5 лари.При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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каха каладзе, тбилиси, общество, новости, грузия, транспорт
В Тбилиси уже продано 40 тысяч новых проездных – Каладзе
13:54 09.02.2022 (обновлено: 14:27 09.02.2022) Подписаться на
Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси была задействована с 1 февраля
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Тбилиси уже продано 40 тысяч абонементов на проезд в общественном транспорте, большая часть из которых – на месяц и на год, заявил столичный мэр Каха Каладзе.
Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси задействована с 1 февраля. Новые абонементы не являются персонализированными, соответственно проездным могут пользоваться все члены семьи.
"Что касается стоимости проезда, то по отношению к сумме оплаченного проезда в общественном транспорте и количеству поездок, стоимость одной поездки на сегодняшний день составляет 32 тетри", – сказал мэр на сегодняшнем заседании городского правительства.
Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день – 3 лари; неделя – 20 лари; месяц – 40 лари; три месяца – 100 лари; шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари.
Также неограниченное количество раз можно пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. До 1 февраля это обходилось в 0,5 лари.
При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.
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