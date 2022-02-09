https://sputnik-georgia.ru/20220209/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-dlya-treylerov-zaprescheno-264268353.html
Верхний Ларс сегодня: движение для трейлеров запрещено
Верхний Ларс сегодня: движение для трейлеров запрещено
Непогода создала проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T10:07+0400
2022-02-09T10:07+0400
2022-02-09T10:23+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство окружающей среды
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, ограничено для машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Ограничение введено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега, ветра и сугробов. Для остального вида транспорта движение свободно.По данным Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться беспрепятственно через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, грузинские дороги, машины и их водители
Верхний Ларс сегодня: движение для трейлеров запрещено
10:07 09.02.2022 (обновлено: 10:23 09.02.2022) Подписаться на
Непогода создала проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, ограничено для машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Ограничение введено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега, ветра и сугробов. Для остального вида транспорта движение свободно.
По данным
Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться беспрепятственно через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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