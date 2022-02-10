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Батуми без аварийных домов: новое жилье получат три тысячи семей
Батуми без аварийных домов: новое жилье получат три тысячи семей
В течение трех лет власти обещают обеспечить людей безопасной жилплощадью 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T07:31+0400
2022-02-10T07:31+0400
2022-02-10T07:31+0400
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батуми
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Правительство Аджарии начало программу "Батуми без авариных домов", в рамках которой до 2025 года три тысячи семей, проживающих в небезопасных условиях, получат новую жилплощадь.Данный вопрос стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября. Погибли девять человек, среди которых трое детей.Как передает Аджарское телевидение, местные власти обещают, что на месте старых, аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа коснется 70 семей, которые жили на улице Руруа. Им уже предложили альтернативную жилплощадь из квартирного фонда мэрии.Жители Батуми получат квартиры той площади, которую имели в аварийных домах. Жители города могут вселиться в отремонтированные квартиры или же потребовать деньги на ремонт.Бюджет программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (30,5 миллиона долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, торнике рижвадзе, батуми
Батуми без аварийных домов: новое жилье получат три тысячи семей
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В течение трех лет власти обещают обеспечить людей безопасной жилплощадью
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Правительство Аджарии начало программу "Батуми без авариных домов", в рамках которой до 2025 года три тысячи семей, проживающих в небезопасных условиях, получат новую жилплощадь.
Данный вопрос стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября. Погибли девять человек, среди которых трое детей.
"Не один житель Батуми, который живет в небезопасных условиях, не пострадает, переселится в безопасное место и будет обеспечен квартирой", – заявил мэр Батуми Арчил Чиковани.
Как передает Аджарское телевидение
, местные власти обещают, что на месте старых, аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа коснется 70 семей, которые жили на улице Руруа. Им уже предложили альтернативную жилплощадь из квартирного фонда мэрии.
Жители Батуми получат квартиры той площади, которую имели в аварийных домах. Жители города могут вселиться в отремонтированные квартиры или же потребовать деньги на ремонт.
Бюджет программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (30,5 миллиона долларов).
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