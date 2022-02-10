https://sputnik-georgia.ru/20220210/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-264299428.html
Часть жителей Тбилиси останется без электричества
Часть жителей Тбилиси останется без электричества
Электрораспределительная компания "Теласи" проводит очередные профилактические работы в столице 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T10:08+0400
2022-02-10T10:08+0400
2022-02-10T10:08+0400
грузия
новости
энергетика
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 10 февраля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Район ГлданиИз-за неотложных работ подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 17:00 для жителей улицы Текстильщиков.Район Мтацминда и КрцанисиС 11:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям поселка Окрокана и Цавкиси (частично).С 11:00 до 14:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям улиц Месхи, Мтацминда и Кипиани.Район ВакеС 10:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям проспекта Илии Чавчавадзе (частично) и поселка Цхнети.С 11:00 до 14:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям части улицы Палиашвили.С 12:00 до 16:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена части жителей улицы Нино Жвания.Район СабурталоС 10:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям IV плато Нуцубидзе, V микрорайонов Нуцубидзе (частично), II плато Нуцубидзе, III квартала Нуцубидзе (частично), населению Вашлиджвари (частично), села Дигоми (частично), улиц Геловани, Петре Сараджишвили, Годзиашвили, Дидгори.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, энергетика
Часть жителей Тбилиси останется без электричества
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Электрораспределительная компания "Теласи" проводит очередные профилактические работы в столице
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 10 февраля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".
"Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.
Из-за неотложных работ подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 17:00 для жителей улицы Текстильщиков.
Район Мтацминда и Крцаниси
С 11:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям поселка Окрокана и Цавкиси (частично).
С 11:00 до 14:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям улиц Месхи, Мтацминда и Кипиани.
С 10:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям проспекта Илии Чавчавадзе (частично) и поселка Цхнети.
С 11:00 до 14:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям части улицы Палиашвили.
С 12:00 до 16:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена части жителей улицы Нино Жвания.
С 10:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям IV плато Нуцубидзе, V микрорайонов Нуцубидзе (частично), II плато Нуцубидзе, III квартала Нуцубидзе (частично), населению Вашлиджвари (частично), села Дигоми (частично), улиц Геловани, Петре Сараджишвили, Годзиашвили, Дидгори.
Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.
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