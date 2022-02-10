https://sputnik-georgia.ru/20220210/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-10-fevralya-264303816.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 10 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 10 февраля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T11:59+0400

2022-02-10T11:59+0400

2022-02-10T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинские медики из 22 444 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 10 931 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 68 392 теста на коронавирус, 42 943 – на антиген, 25 449 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксирован 1 398 059 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 13 245 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 154 476 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 53 пациента, а с начала пандемии – 15 404.На данный момент в Грузии 228 153 активных случая, из них 6 085 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 232 пациентов тяжелое, из них 291 подключен к аппарату искусственного дыхания, 1 858 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 220 210 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 41 человек.Показатель положительности по данным на 9 февраля составляет 32,82%, за две недели – 29,93%, за семь дней – 32,84%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19