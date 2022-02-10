https://sputnik-georgia.ru/20220210/defitsit-vitamina-d-u-zhenschin-glavnye-simptomy-bolezni-264286572.html

Дефицит витамина D у женщин: главные симптомы болезни

Дефицит витамина D у женщин: главные симптомы болезни

При обнаружении первых симптомов, специалисты рекомендуют обратится к врачу и сдать анализ на витамин Д

2022-02-10T07:01+0400

2022-02-10T07:01+0400

2022-02-10T07:01+0400

витамины

здоровье

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общество

наука

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Дефицит витамина D может вызвать у женщин серьезный сбой в организме и привести к развитию многих заболеваний, в том числе к бронхиальной астме, инфекционным заболеваниям, сахарному диабету, рассеянному склерозу, раку груди и остеопорозу, заявляют врачи.Витамин D оказывает влияние на весь организм. Одна из основных его функций – контролировать состояние костных тканей и костей. Без него кальций может вымываться из организма, то есть дефицит витамина увеличивает риск переломов даже от незначительных воздействий.Важной функцией витамина D также является профилактика рака, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний. А к старости дефицит витамина D открывает путь для болезни Альцгеймера, которая считается эпидемией XXI века.Главные симптомы дефицита витамина D у взрослых, в том числе и у женщин – это усталость, депрессия, потеря аппетита, головные и мышечные боли, жжение во рту и в горле, бессонница, ухудшение зрения и так далее.При обнаружении первых симптомов, специалисты рекомендуют обратится к врачу и сдать анализ на витамин D.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

витамины, здоровье, женщины, общество, наука, справки