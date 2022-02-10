https://sputnik-georgia.ru/20220210/dve-oppozitsionnye-partii-gruzii-mogut-lishitsya-gosfinansirovaniya-264283419.html
Две оппозиционные партии Грузии могут лишиться госфинансирования
Две оппозиционные партии Грузии могут лишиться госфинансирования
"Лело для Грузии" и Лейбористская партия рискуют остаться без госсредств 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T09:01+0400
2022-02-10T09:01+0400
2022-02-10T09:01+0400
грузия
политика
новости
мамука хазарадзе
лейбористская партия
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Оппозиционные партии "Лело для Грузии" и Лейбористская партия Грузии могут лишиться государственного финансирования в случае досрочного лишения депутатских мандатов для Бадри Джапаридзе и Шалвы Нателашвили.В начале недели комитет по процедурным вопросам парламента Грузии принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий для Джапаридзе и Нателашвили. Окончательное решение по этому вопросу парламент примет на пленарном заседании на будущей неделе.В прошлом году большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, объявили их фальсифицированными и аннулировали свои партийные списки в Центральной избирательной комиссии.Таким образом, Джапаридзе и Нателашвили никто не сможет заменить в законодательном органе.В случае возникновения указанного обстоятельства, финансирование партии из госбюджета Грузии прекращается с первого дня следующего календарного месяца.Партия "Лело" была представлена в парламенте четырьмя депутатами. Депутатские полномочия одного из них – Мамуки Хазарадзе – были прекращены еще ноябре 2021 года. Хазарадзе заявили о сложении с себя депутатских полномочий после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста.Для получения госфинансирования партиям надо участвовать в работе парламента>>Что касается Лейбористской партии Грузии, то она представлена в законодательном органе лишь одним депутатом.По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, финансирование партии "Лело для Грузии" за год составляет 803 560 лари (более 277 тысяч долларов), а Лейбористской партии Грузии – 289 710 лари (более 99,2 тысячи долларов).Нателашвили лишают мандата из-за систематического неучастия в работе парламента. По Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, его полномочия должны быть прекращены.Что касается Джапаридзе, то в этом случае причина – приговор суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, лейбористская партия
Две оппозиционные партии Грузии могут лишиться госфинансирования
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"Лело для Грузии" и Лейбористская партия рискуют остаться без госсредств
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Оппозиционные партии "Лело для Грузии" и Лейбористская партия Грузии могут лишиться государственного финансирования в случае досрочного лишения депутатских мандатов для Бадри Джапаридзе и Шалвы Нателашвили.
В начале недели комитет по процедурным вопросам парламента Грузии принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий для Джапаридзе и Нателашвили. Окончательное решение по этому вопросу парламент примет на пленарном заседании на будущей неделе.
В прошлом году большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, объявили их фальсифицированными и аннулировали свои партийные списки в Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, Джапаридзе и Нателашвили никто не сможет заменить в законодательном органе.
Согласно закону "О политических объединениях граждан", партия утрачивает право на получение финансирования из госбюджета Грузии, если полномочия половины или более чем половины членов парламента Грузии, избранных по представлению указанной партии, прекращены досрочно и нет возможности их заменить.
В случае возникновения указанного обстоятельства, финансирование партии из госбюджета Грузии прекращается с первого дня следующего календарного месяца.
Партия "Лело" была представлена в парламенте четырьмя депутатами. Депутатские полномочия одного из них – Мамуки Хазарадзе – были прекращены еще ноябре 2021 года. Хазарадзе заявили о сложении с себя депутатских полномочий после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста.
Что касается Лейбористской партии Грузии, то она представлена в законодательном органе лишь одним депутатом.
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, финансирование партии "Лело для Грузии" за год составляет 803 560 лари (более 277 тысяч долларов), а Лейбористской партии Грузии – 289 710 лари (более 99,2 тысячи долларов).
Нателашвили лишают мандата из-за систематического неучастия в работе парламента. По Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, его полномочия должны быть прекращены.
Что касается Джапаридзе, то в этом случае причина – приговор суда.
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