https://sputnik-georgia.ru/20220210/dve-oppozitsionnye-partii-gruzii-mogut-lishitsya-gosfinansirovaniya-264283419.html

Две оппозиционные партии Грузии могут лишиться госфинансирования

Две оппозиционные партии Грузии могут лишиться госфинансирования

"Лело для Грузии" и Лейбористская партия рискуют остаться без госсредств 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T09:01+0400

2022-02-10T09:01+0400

2022-02-10T09:01+0400

грузия

политика

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мамука хазарадзе

лейбористская партия

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Оппозиционные партии "Лело для Грузии" и Лейбористская партия Грузии могут лишиться государственного финансирования в случае досрочного лишения депутатских мандатов для Бадри Джапаридзе и Шалвы Нателашвили.В начале недели комитет по процедурным вопросам парламента Грузии принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий для Джапаридзе и Нателашвили. Окончательное решение по этому вопросу парламент примет на пленарном заседании на будущей неделе.В прошлом году большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, объявили их фальсифицированными и аннулировали свои партийные списки в Центральной избирательной комиссии.Таким образом, Джапаридзе и Нателашвили никто не сможет заменить в законодательном органе.В случае возникновения указанного обстоятельства, финансирование партии из госбюджета Грузии прекращается с первого дня следующего календарного месяца.Партия "Лело" была представлена в парламенте четырьмя депутатами. Депутатские полномочия одного из них – Мамуки Хазарадзе – были прекращены еще ноябре 2021 года. Хазарадзе заявили о сложении с себя депутатских полномочий после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста.Для получения госфинансирования партиям надо участвовать в работе парламента>>Что касается Лейбористской партии Грузии, то она представлена в законодательном органе лишь одним депутатом.По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, финансирование партии "Лело для Грузии" за год составляет 803 560 лари (более 277 тысяч долларов), а Лейбористской партии Грузии – 289 710 лари (более 99,2 тысячи долларов).Нателашвили лишают мандата из-за систематического неучастия в работе парламента. По Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, его полномочия должны быть прекращены.Что касается Джапаридзе, то в этом случае причина – приговор суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, лейбористская партия