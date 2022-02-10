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Генерал Попов раскрыл реальную мощь российских ВКС – видео
Генерал Попов раскрыл реальную мощь российских ВКС – видео
В интервью Sputnik на русском на вопросы по обороне ответил член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" генерал Владимир Попов 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T13:56+0400
2022-02-10T13:56+0400
2022-02-10T14:02+0400
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Правда ли, что уровень подготовки летчиков НАТО значительно ниже, чем у их российских коллег? Какие перспективы у России в производстве беспилотников? Почему американцам нужно серьезно опасаться новейших российских разработок в сфере боевой авиации и почему вся оборона НАТО в Европе окажется неэффективной после появления в Калининграде ракет "Кинжал"? Смотрите, что ответил Владимир Попов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, гонка вооружений, вооружения, видео
Генерал Попов раскрыл реальную мощь российских ВКС – видео
13:56 10.02.2022 (обновлено: 14:02 10.02.2022) Подписаться на
В интервью Sputnik на русском на вопросы по обороне ответил член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" генерал Владимир Попов
Правда ли, что уровень подготовки летчиков НАТО значительно ниже, чем у их российских коллег? Какие перспективы у России в производстве беспилотников? Почему американцам нужно серьезно опасаться новейших российских разработок в сфере боевой авиации и почему вся оборона НАТО в Европе окажется неэффективной после появления в Калининграде ракет "Кинжал"? Смотрите, что ответил Владимир Попов.