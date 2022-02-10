https://sputnik-georgia.ru/20220210/general-popov-raskryl-realnuyu-mosch-rossiyskikh-vks---video-264312838.html

Генерал Попов раскрыл реальную мощь российских ВКС – видео

Генерал Попов раскрыл реальную мощь российских ВКС – видео

В интервью Sputnik на русском на вопросы по обороне ответил член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" генерал Владимир Попов 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T13:56+0400

2022-02-10T13:56+0400

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Правда ли, что уровень подготовки летчиков НАТО значительно ниже, чем у их российских коллег? Какие перспективы у России в производстве беспилотников? Почему американцам нужно серьезно опасаться новейших российских разработок в сфере боевой авиации и почему вся оборона НАТО в Европе окажется неэффективной после появления в Калининграде ракет "Кинжал"? Смотрите, что ответил Владимир Попов.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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