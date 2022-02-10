https://sputnik-georgia.ru/20220210/goroskop-na-segodnya-11-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264291697.html

Гороскоп на сегодня 11 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 11 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 11 февраля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кто будет решать проблемы и... 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T09:53+0400

2022-02-10T09:53+0400

2022-02-10T09:53+0400

грузия

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 11 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвны 11 февраля смогут выйти на новый уровень. По гороскопу представителям знака зодиака нужно начать экономить, так как их ожидают крупные финансовые траты. Семейным следует максимально укрепить отношения, чтобы встретить перемены с минимальными потерями. Благоприятно сегодня начать приводить фигуру в порядок – все упражнения пойдут организму на пользу.ТелецТельцам 11 февраля не следует заниматься задачами, в которых есть хоть капля риска –новые обстоятельства помогут им сделать правильный выбор. Знак зодиака должен ставить перед собой реальные цели, чтобы за ними не закрепилась репутация фантазера. По гороскопу иммунитет Тельцов способен противостоять многим угрозам, но не нужно испытывать организм на прочность.БлизнецыБлизнецам 11 февраля улыбнется удача. Они получат шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. По гороскопу знаку зодиака нужно подумать о займе, так как в скором времени им потребуется крупная сумма денег. Близнецы, пригласив друзей в гости, смогут внести разнообразие в повседневную рутину. Постоянные переработки лишат знак зодиака сил, что плохо отразится на их работоспособности.РакРаков ожидает карьерный рост, смена работы на более оплачиваемую или повышение оклада. Неблагоприятное расположение планет грозит сегодня непредвиденными расходами. По гороскопу знаку зодиака следует обратить внимание на свое питание и осуществить ревизию холодильника, чтобы избавиться от продуктов, способных нанести вред здоровью.ЛевЛьвов 11 февраля ожидают незапланированные поездки, которые помогут найти единомышленников. Знак зодиака сможет сегодня больше времени уделить родным. Львам нужно быть экономнее и не тратить слишком много. Гороскоп советует знаку зодиака взять себя в руки, так как накопившаяся усталость мешает трезво оценивать ситуацию и действовать по обстоятельствам.ДеваДевам 11 февраля не следует заключать крупные финансовые сделки, брать взаймы и покупать дорогостоящие и ненужные вещи. По гороскопу знаку зодиака нужно оценить свои финансовые возможности – в скором времени им понадобятся деньги. Неблагоприятно сегодня и для споров. Вечер Девам нужно посвятить саморазвитию – благоприятно для изучения иностранного языка.ВесыУ Весов 11 февраля особых проблем не предвидится. По гороскопу наличие крупной суммы на банковском счете определенно добавит представителям знака зодиака уверенности в себе, но гороскоп советует подумать о том, как повысить свое благосостояние. Весам нужно освежить отношения со второй половинкой. Прогулки на свежем воздухе помогут восстановить душевные силы.СкорпионСкорпионам 11 февраля благоприятно для ведения официальных переговоров, подписания соглашений и контрактов. Знаку зодиака желательно соблюдать сегодня субординацию с начальством – от них попытаются избавиться, если они будут вести себя слишком раскованно. По гороскопу знаку зодиака следует наладить свою личную жизнь. Удачный день для того, чтобы бросить курить.СтрелецСтрельцы 11 февраля смогут добиться успеха и сосредоточиться на том, что имеет для них первостепенное значение. Обстоятельства сложатся так, что даже самые легкие запланированные дела будут стопориться. Знаку зодиака сегодня не следует тратить деньги впустую и совершать спонтанные покупки. К вечеру состояние ухудшится. Гороскоп рекомендует избегать многолюдных компаний.КозерогКозерогам 11 февраля благоприятно для проведения официальных встреч и общения, но участвовать в сомнительном проекте не следует. Денежные поступления сегодня возможны, но небольшие. У семейных представителей знака зодиака могут возникнуть разногласия с партнером по поводу денежных трат. Гороскоп советует перевести конфликт в шутку, чтобы не нагнетать ситуацию.ВодолейВодолеи 11 февраля смогут приступить к делам, которые давно откладывали. Гороскоп советует представителям знака зодиака воздержаться от авантюрных сделок и не иметь дел с непроверенными людьми, чтобы не стать жертвой аферы. Водолеям следует сегодня контролировать свои эмоции, если их попытаются спровоцировать на конфликт. Благоприятно сегодня для занятий спортом.РыбыРыбы 11 февраля успешно проведут переговоры и другие аналогичные мероприятия. Все сегодняшние дела представителей знака зодиака будут связаны с финансами – они будут расплачиваться с долгами, снова занимать деньги и искать новый источник дохода. Рыбам сегодня будет везти во многом, но азартные игры лучше исключить. Свободных ждут интересные, но мимолетные знакомства.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, гороскоп