https://sputnik-georgia.ru/20220210/gruziya-na-berlinale-kakie-filmy-pokazhut-na-berlinskom-mezhdunarodnom-kinofestivale-264303588.html

Грузия на Берлинале: какие фильмы покажут на Берлинском международном кинофестивале?

Грузия на Берлинале: какие фильмы покажут на Берлинском международном кинофестивале?

Из-за пандемии 72-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в гибридном формате 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T12:30+0400

2022-02-10T12:30+0400

2022-02-10T12:30+0400

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национальный киноцентр грузии

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный киноцентр в семнадцатый раз представит павильон Грузии на Берлинском международном кинофестивале.Виртуальная ярмарка европейского кино European Film Market состоится с 10 по 17 февраля, а все традиционные разделы фестиваля, включая международный конкурс, панораму, форум и ретроспективные фильмы, пройдут в берлинских кинотеатрах с 10 по 20 февраля.Национальный киноцентр представит на Европейской киноярмарке три грузинских полнометражных художественных фильма:Помимо кинопоказов, в Виртуальном павильоне Грузии пройдут онлайн-встречи с торговыми агентами, дистрибьюторами и представителями Канн, Монпелье, Карловых Вар, Котбуса и других международных кинофестивалей.В онлайн-встречах вместе с представителями киноцентра примут участие десять грузинских продюсеров, отобранных по результатам конкурса для участия в Берлинском кинофестивале: Кети Каландаришвили, Кети Данелия, Рати Онели, Тико Надирашвили, Текла Мачавариани, Владимир Качарава, Элиа Датанаргашвили и другие.Кроме того, в этом году на секции Берлинского кинофестиваля под названием "Книги на Берлинале", созданной для будущей экранизации различных литературных произведений, представят новый роман известной грузинской писательницы Нино Харатишвили – "Пятно света" ("The Lack of Light").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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