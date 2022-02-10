https://sputnik-georgia.ru/20220210/gruziya-na-berlinale-kakie-filmy-pokazhut-na-berlinskom-mezhdunarodnom-kinofestivale-264303588.html
Грузия на Берлинале: какие фильмы покажут на Берлинском международном кинофестивале?
Грузия на Берлинале: какие фильмы покажут на Берлинском международном кинофестивале?
Из-за пандемии 72-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в гибридном формате 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T12:30+0400
2022-02-10T12:30+0400
2022-02-10T12:30+0400
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нино харатишвили
заза халваши
грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный киноцентр в семнадцатый раз представит павильон Грузии на Берлинском международном кинофестивале.Виртуальная ярмарка европейского кино European Film Market состоится с 10 по 17 февраля, а все традиционные разделы фестиваля, включая международный конкурс, панораму, форум и ретроспективные фильмы, пройдут в берлинских кинотеатрах с 10 по 20 февраля.Национальный киноцентр представит на Европейской киноярмарке три грузинских полнометражных художественных фильма:Помимо кинопоказов, в Виртуальном павильоне Грузии пройдут онлайн-встречи с торговыми агентами, дистрибьюторами и представителями Канн, Монпелье, Карловых Вар, Котбуса и других международных кинофестивалей.В онлайн-встречах вместе с представителями киноцентра примут участие десять грузинских продюсеров, отобранных по результатам конкурса для участия в Берлинском кинофестивале: Кети Каландаришвили, Кети Данелия, Рати Онели, Тико Надирашвили, Текла Мачавариани, Владимир Качарава, Элиа Датанаргашвили и другие.Кроме того, в этом году на секции Берлинского кинофестиваля под названием "Книги на Берлинале", созданной для будущей экранизации различных литературных произведений, представят новый роман известной грузинской писательницы Нино Харатишвили – "Пятно света" ("The Lack of Light").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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берлинский международный кинофестиваль, грузия, культура, георгий овашвили, новости, нино харатишвили, заза халваши, грузинское кино, национальный киноцентр грузии, грузинский шоу-бизнес
Грузия на Берлинале: какие фильмы покажут на Берлинском международном кинофестивале?
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Из-за пандемии 72-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в гибридном формате
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный киноцентр в семнадцатый раз представит павильон Грузии на Берлинском международном кинофестивале.
Павильон Грузии будет представлен в рамках European Film Market, где будет работать группа киноцентра под руководством Гаги Чхеидзе. Из-за пандемии 72-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в гибридном формате.
Виртуальная ярмарка европейского кино European Film Market состоится с 10 по 17 февраля, а все традиционные разделы фестиваля, включая международный конкурс, панораму, форум и ретроспективные фильмы, пройдут в берлинских кинотеатрах с 10 по 20 февраля.
Национальный киноцентр представит на Европейской киноярмарке три грузинских полнометражных художественных фильма:
"Самурай во время отдыха" – режиссер Леван Тутберидзе (Грузия), 13 февраля, 12:40, Virtual Cinema 3;
"Прекрасная Элене" – режиссер Георгий Овашвили (Грузия, Франция, Турция), 14 февраля, 15:00, Virtual Cinema 23;
"Лото – притча о приморском городе" – режиссер Заза Халваши (Грузия, Литва), 15 февраля, 12:40, Virtual Cinema 6.
Помимо кинопоказов, в Виртуальном павильоне Грузии пройдут онлайн-встречи с торговыми агентами, дистрибьюторами и представителями Канн, Монпелье, Карловых Вар, Котбуса и других международных кинофестивалей.
В онлайн-встречах вместе с представителями киноцентра примут участие десять грузинских продюсеров, отобранных по результатам конкурса для участия в Берлинском кинофестивале: Кети Каландаришвили, Кети Данелия, Рати Онели, Тико Надирашвили, Текла Мачавариани, Владимир Качарава, Элиа Датанаргашвили и другие.
Кроме того, в этом году на секции Берлинского кинофестиваля под названием "Книги на Берлинале", созданной для будущей экранизации различных литературных произведений, представят новый роман известной грузинской писательницы Нино Харатишвили – "Пятно света" ("The Lack of Light").
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