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Инфляцию в Грузии пересчитали по евростандартам - как изменился показатель
Инфляцию в Грузии пересчитали по евростандартам - как изменился показатель
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в января 2022 года оказался на 1,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T18:34+0400
2022-02-10T18:34+0400
2022-02-10T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии начала публиковать новый показатель - Гармонизированный индекс потребительских цен.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в январе 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила в 13,9%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ - только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" - ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Данные по ГИПЦ будут публиковаться Национальной службой статистики параллельно с официальным показателем инфляции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
Инфляцию в Грузии пересчитали по евростандартам - как изменился показатель
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в января 2022 года оказался на 1,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии начала публиковать новый показатель - Гармонизированный индекс потребительских цен.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) и он является важным индикатором ценовой стабильности.
В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в январе 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила в 13,9%.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ - только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" - ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
16,2
15,2
Алкоголь и табак
6,2
6,0
Одежда и обувь
-0,9
- 1,4
Коммунальные услуги
44,8
41,6
Мебель
11,4
11,8
Здравоохранение
7,5
6,9
Транспорт
16,2
13,4
Связь
-0,4
- 0,6
Развлечения
0,2
1,1
Образование
4,3
3,9
Гостиницы
16,0
15,7
Другие
5,7
5,8
"Гармонизированный индекс потребительских цен является дополнительным аналитическим показателем и будет использоваться для обеспечения международной сопоставимости", — говорится в сообщении "Сакстата".
Данные по ГИПЦ будут публиковаться Национальной службой статистики параллельно с официальным показателем инфляции.
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