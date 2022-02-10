https://sputnik-georgia.ru/20220210/inflyatsiyu-v-gruzii-pereschitali-po-evrostandartam---kak-izmenilsya-pokazatel-264323613.html

Инфляцию в Грузии пересчитали по евростандартам - как изменился показатель

Инфляцию в Грузии пересчитали по евростандартам - как изменился показатель

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в января 2022 года оказался на 1,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T18:34+0400

2022-02-10T18:34+0400

2022-02-10T18:34+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

инфляция

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии начала публиковать новый показатель - Гармонизированный индекс потребительских цен.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в январе 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила в 13,9%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ - только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" - ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Данные по ГИПЦ будут публиковаться Национальной службой статистики параллельно с официальным показателем инфляции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция