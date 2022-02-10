Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220210/inflyatsiyu-v-gruzii-pereschitali-po-evrostandartam---kak-izmenilsya-pokazatel-264323613.html
Инфляцию в Грузии пересчитали по евростандартам - как изменился показатель
Инфляцию в Грузии пересчитали по евростандартам - как изменился показатель
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в января 2022 года оказался на 1,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T18:34+0400
2022-02-10T18:34+0400
грузия
экономика
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259486343_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_053ccbe240807d9fc47414977e77229e.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии начала публиковать новый показатель - Гармонизированный индекс потребительских цен.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в январе 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила в 13,9%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ - только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" - ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Данные по ГИПЦ будут публиковаться Национальной службой статистики параллельно с официальным показателем инфляции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259486343_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_b7e565e618593596036e32cdc4688f25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция

Инфляцию в Грузии пересчитали по евростандартам - как изменился показатель

18:34 10.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРаспродажа в магазине одежды
Распродажа в магазине одежды - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в января 2022 года оказался на 1,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии начала публиковать новый показатель - Гармонизированный индекс потребительских цен.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) и он является важным индикатором ценовой стабильности.
В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в январе 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила в 13,9%.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ - только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" - ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %

Группы потребительской корзины

Национальный стандарт

Европейский стандарт

Продукты

16,2

15,2

Алкоголь и табак

6,2

6,0

Одежда и обувь

-0,9

- 1,4

Коммунальные услуги

44,8

41,6

Мебель

11,4

11,8

Здравоохранение

7,5

6,9

Транспорт

16,2

13,4

Связь

-0,4

- 0,6

Развлечения

0,2

1,1

Образование

4,3

3,9

Гостиницы

16,0

15,7

Другие

5,7

5,8

"Гармонизированный индекс потребительских цен является дополнительным аналитическим показателем и будет использоваться для обеспечения международной сопоставимости", — говорится в сообщении "Сакстата".

Данные по ГИПЦ будут публиковаться Национальной службой статистики параллельно с официальным показателем инфляции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала