https://sputnik-georgia.ru/20220210/k-zemle-priblizhaetsya-asteroid-pravda-i-vymysly-264321026.html

К земле приближается астероид: правда и вымыслы

К земле приближается астероид: правда и вымыслы

К Земле приближается крупный астероид – небесный гость, названный 138971 (2001 CB21), пролетит относительно близко от нашей планеты в следующем месяце... 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T17:29+0400

2022-02-10T17:29+0400

2022-02-10T17:29+0400

справки

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По данным NASA, астероид диаметром около 1,3 км, что в четыре раза превышает высоту Эйфелевой башни, приблизится на минимальное расстояние от Земли 4 марта около 12:00 по тбилисскому времени. Он движется со скоростью более 43 тысяч км в час.Ученные квалифицируют астероид как "потенциально опасный", но при этом утверждают, что он вряд ли столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 4,8 миллиона км, что в десять раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.Орбитальные периоды астероида 2001 CB21 и Земли схожи – он делает оборот вокруг Солнца примерно за 384 дня.Первым астероид обнаружил 30 января астроном Джанлука Маси из проекта "Виртуальный телескоп" в Италии - он сделал снимок небесного тела с помощью наземного телескопа, когда тот находился от Земли на расстоянии более 34,6 миллиона км.Ранее астрономы сообщили, что к Земле приближается астероид под названием 2022 AE1, который может столкнуться с нашей планетой 4 июля 2023-го.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки