https://sputnik-georgia.ru/20220210/kadrovye-perestanovki-v-kabmine-gruzii---reaktsii-predstaviteley-vlasti-i-oppozitsii-264322969.html

Кадровые перестановки в Кабмине Грузии - реакции представителей власти и оппозиции

Кадровые перестановки в Кабмине Грузии - реакции представителей власти и оппозиции

В политических кругах Грузии дают противоречивые оценки кадровым перестановкам в правительства 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T17:59+0400

2022-02-10T17:59+0400

2022-02-10T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и в оппозиции по-разному отреагировали на кадровые перестановки в составе кабинета министров страны.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили накануне сменил министра экономики и устойчивого развития Грузии. Вместо Натии Турнава экономическое ведомство возглавил Леван Давиташвили, который до этого руководил министерством окружающей среды и сельского хозяйства. А управлением Минсельхозом Грузии занялся замглавы ведомства Отар Шамугия.Назначение Давиташвили на новой должности поприветствовала председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе."Он является высококвалифицированным специалистом, крайне порядочным и великолепным профессионалом, который смог сделать многое как в направлении охраны окружающей среды, так и сельского хозяйства. Именно такая сильная, опытная рука нужна министерству экономики и устойчивого развития", - заявила Битадзе.Можно ли ожидать дополнительных изменений в составе правительства страны? Такую информацию пока не подтверждают представители Кабмина."Не думаю, что планируются новые изменения. Если это запланировано, безусловно, в таком случае первое слово за правящей партией и премьер-министром Грузии", - заявила глава Минкультуры Тея Цулукиани.Реакция оппозицииЭто техническая перестановка и от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, комментируя ситуацию."Приходят люди, с которыми никто не знаком. Кто-то долгое время может быть замминистра сельского хозяйства. Однако то, что его никто не знает, и мы не знаем, что он сделал, само по себе говорит о том, что не следует ожидать ничего большого", - сказал Вашадзе.Ничего хорошего от кадровых изменений в правительстве ожидать не стоит, считает председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия."Эти правительства, министры, которые сменились в разное время, несут одинаковую ответственность за безответственность, которая произошла с экономикой Грузии. Курс лари, инфляция, сначала замедление, а затем приостановка экономики, рост бюрократии – все это результат их решений", - заявил Бокерия.В последнее время оппозиция проводила акции протеста с требованием отставки на то время главы Минэкономики Натии Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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