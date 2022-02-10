https://sputnik-georgia.ru/20220210/kak-prodlit-invalidnost-posle-1-marta-2022-novyy-zakon-264301313.html
Как продлить инвалидность после 1 марта 2022: новый закон
Как продлить инвалидность после 1 марта 2022: новый закон
В России с 1 марта 2022 года поменяется порядок оформления инвалидности – до указанного срока действуют временные правила, утвержденные на период пандемии 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T11:14+0400
2022-02-10T11:14+0400
2022-02-10T11:14+0400
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Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности действует с весны 2020 года – в последний раз эти правила продлили в сентябре прошлого года.Согласно временным правилам, до 1 марта продлить ранее установленную инвалидность при наступлении срока переосвидетельствования можно автоматически на последующие шесть месяцев, а также провести медико-социальную экспертизу (МСЭ) граждан с целью впервые установить инвалидность без личного участия.Как продлить инвалидность после 1 марта?Минтруд России разработал проект постановления правительства о переводе на постоянную основу автоматического порядка установления и продления инвалидности.Согласно новым правилам, установить и продлить инвалидность с 1 марта станет возможным в любом лечебном учреждении как государственном, так и частном. При этом делать это необязательно в том учреждении, к которому лицо прикреплено.Медучреждение, где проходило обследование, должно будет само передать в бюро медико-социальной экспертизы всю информацию о состоянии его здоровья, необходимые для установления инвалидности и присвоения группы.Присутствовать при этой процедуре или проходить ее заочно человек в праве выбрать сам. Оспорить результаты экспертизы можно будет тоже дистанционно.В случае очной экспертизы согласовываются дата и время ее проведения. А при ее заочном проведении о результатах информируют письменно. Одновременно документы направляют в Пенсионный фонд России.С 2022 года во всех регионах России будет проводится оснащение бюро и апробация подходов проведении экспертизы в дистанционной форме, то есть с участием гражданина, но без личных визитов. Такой механизм заработает во всех учреждениях МСЭ с 1 июня 2023 года.Внедрение экспертизы с использованием обезличенных персональных данных планируется последовательно и поэтапно с 1 января 2024 года.По данным Минтруда России, за время действия временных правил, ранее установленную инвалидность автоматически продлили около 2,4 миллиона гражданам. А около 1,9 миллиона человек инвалидность установили на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки , новости из россии, россия, общество, в мире
Как продлить инвалидность после 1 марта 2022: новый закон
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В России с 1 марта 2022 года поменяется порядок оформления инвалидности – до указанного срока действуют временные правила, утвержденные на период пандемии
Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности действует с весны 2020 года – в последний раз эти правила продлили в сентябре прошлого года.
Согласно временным правилам, до 1 марта продлить ранее установленную инвалидность при наступлении срока переосвидетельствования можно автоматически на последующие шесть месяцев, а также провести медико-социальную экспертизу (МСЭ) граждан с целью впервые установить инвалидность без личного участия.
Как продлить инвалидность после 1 марта?
Минтруд России разработал проект постановления правительства о переводе на постоянную основу автоматического порядка установления и продления инвалидности.
Согласно новым правилам, установить и продлить инвалидность с 1 марта станет возможным в любом лечебном учреждении как государственном, так и частном. При этом делать это необязательно в том учреждении, к которому лицо прикреплено.
Медучреждение, где проходило обследование, должно будет само передать в бюро медико-социальной экспертизы всю информацию о состоянии его здоровья, необходимые для установления инвалидности и присвоения группы.
Присутствовать при этой процедуре или проходить ее заочно человек в праве выбрать сам. Оспорить результаты экспертизы можно будет тоже дистанционно.
В случае очной экспертизы согласовываются дата и время ее проведения. А при ее заочном проведении о результатах информируют письменно. Одновременно документы направляют в Пенсионный фонд России.
С 2022 года во всех регионах России будет проводится оснащение бюро и апробация подходов проведении экспертизы в дистанционной форме, то есть с участием гражданина, но без личных визитов. Такой механизм заработает во всех учреждениях МСЭ с 1 июня 2023 года.
Внедрение экспертизы с использованием обезличенных персональных данных планируется последовательно и поэтапно с 1 января 2024 года.
По данным Минтруда России, за время действия временных правил, ранее установленную инвалидность автоматически продлили около 2,4 миллиона гражданам. А около 1,9 миллиона человек инвалидность установили на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия.
Материал подготовлен на основе открытых источников