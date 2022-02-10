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Как продлить инвалидность после 1 марта 2022: новый закон

Как продлить инвалидность после 1 марта 2022: новый закон

В России с 1 марта 2022 года поменяется порядок оформления инвалидности – до указанного срока действуют временные правила, утвержденные на период пандемии 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T11:14+0400

2022-02-10T11:14+0400

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Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности действует с весны 2020 года – в последний раз эти правила продлили в сентябре прошлого года.Согласно временным правилам, до 1 марта продлить ранее установленную инвалидность при наступлении срока переосвидетельствования можно автоматически на последующие шесть месяцев, а также провести медико-социальную экспертизу (МСЭ) граждан с целью впервые установить инвалидность без личного участия.Как продлить инвалидность после 1 марта?Минтруд России разработал проект постановления правительства о переводе на постоянную основу автоматического порядка установления и продления инвалидности.Согласно новым правилам, установить и продлить инвалидность с 1 марта станет возможным в любом лечебном учреждении как государственном, так и частном. При этом делать это необязательно в том учреждении, к которому лицо прикреплено.Медучреждение, где проходило обследование, должно будет само передать в бюро медико-социальной экспертизы всю информацию о состоянии его здоровья, необходимые для установления инвалидности и присвоения группы.Присутствовать при этой процедуре или проходить ее заочно человек в праве выбрать сам. Оспорить результаты экспертизы можно будет тоже дистанционно.В случае очной экспертизы согласовываются дата и время ее проведения. А при ее заочном проведении о результатах информируют письменно. Одновременно документы направляют в Пенсионный фонд России.С 2022 года во всех регионах России будет проводится оснащение бюро и апробация подходов проведении экспертизы в дистанционной форме, то есть с участием гражданина, но без личных визитов. Такой механизм заработает во всех учреждениях МСЭ с 1 июня 2023 года.Внедрение экспертизы с использованием обезличенных персональных данных планируется последовательно и поэтапно с 1 января 2024 года.По данным Минтруда России, за время действия временных правил, ранее установленную инвалидность автоматически продлили около 2,4 миллиона гражданам. А около 1,9 миллиона человек инвалидность установили на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , новости из россии, россия, общество, в мире