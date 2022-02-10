https://sputnik-georgia.ru/20220210/kamila-valieva-na-olimpiade-v-pekine-poslednie-novosti-po-doping-skandalu-264301036.html

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине: последние новости по допинг-скандалу

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине: последние новости по допинг-скандалу

Допинг-скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине набирает обороты 10.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Известную российскую фигуристку Камилу Валиеву, ученицу Этери Тутберидзе не отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине, заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.Камила участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине. Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой. 10 февраля Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта Пекина."Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений МОК. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК", – заявила РИА Новости пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.Что касается личного турнира Олимпийских игр среди одиночниц, он стартует 15 февраля.Валиева молчит?Между тем сама фигуристка комментировать скандал отказалась. После тренировки в четверг Камила Валиева прошла в смешанной зоне мимо журналистов, но вопрос о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой, оставила без ответа. Также не отреагировала на вопросы прессы принимавшая участие в тренировке Александра Трусова. В свою очередь, тренер Камилы Этери Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов по теме допинг-пробы ее ученицы, заявила, что "сплетнями не занимается".Позиция МОКСлухи и спекуляции – так оценил происходящее вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.Руководитель пресс-службы МОК также назвал спекуляцией отмену церемонии награждения и призвал проявить терпение, чтобы дождаться конкретных результатов."Разочарую вас. Я не буду говорить, кто ведет это дело. Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция. Нужно проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату. Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, вовлеченных в эту ситуацию", – добавил Адамс.МненияПровокация с целью эмоциональной дестабилизации фигуристки – так назвала скандал с Камилой Валиевой Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России."Я вообще в это совершенно не верю, не верю – и все! Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того, чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Вот и все. Камила начала сейчас дергаться, нервничать и падать", – отметила Тарасова в разговоре с Life.Скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой прокомментировал и грузинский фигурист Морис Квителашвили. В беседе с журналистами Морис признался, что информация о возможной положительной допинг-пробе Валиевой была для него шокирующей."Кому-то может мешать информация в Интернете, но я все читал, все смотрел. Конечно, я переживаю за Камилу, мы хорошо общаемся. Желаю ей всех благ, чтобы все у нее складывалось хорошо. Когда такое происходит – это шокирует. Я был просто в шоке от этой информации. Я со стопроцентной уверенностью скажу, что она не могла принимать этот препарат. Я не знаю, что там было", – сказал Квителашвили.К слову, грузинский спортсмен занял 10 место по итогам олимпийского турнира в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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