Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине: последние новости по допинг-скандалу
10:47 10.02.2022 (обновлено: 11:40 10.02.2022)
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка, члены сборной России (команда ОКР) Камила Валиева. Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир
© photo: Sputnik / Alexander Wilf/
Допинг-скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине набирает обороты
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Известную российскую фигуристку Камилу Валиеву, ученицу Этери Тутберидзе не отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине, заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Камила участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине. Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU).
Тренировка фигуристки Камилы Валиевой
© photo: Sputnik / Alexey Filippov/
Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой. 10 февраля Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта Пекина.
"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений МОК. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК", – заявила РИА Новости пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.
Что касается личного турнира Олимпийских игр среди одиночниц, он стартует 15 февраля.
Валиева молчит?
Между тем сама фигуристка комментировать скандал отказалась. После тренировки в четверг Камила Валиева прошла в смешанной зоне мимо журналистов, но вопрос о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой, оставила без ответа.
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева. Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева. Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
© photo: Sputnik / Alexey Filippov/
Также не отреагировала на вопросы прессы принимавшая участие в тренировке Александра Трусова. В свою очередь, тренер Камилы Этери Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов по теме допинг-пробы ее ученицы, заявила, что "сплетнями не занимается".
Позиция МОК
Слухи и спекуляции – так оценил происходящее вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
"Вы понимаете, что я не буду комментировать слухи. Да, вчера возникла ситуация, но юридические детали я не буду комментировать. Возможная положительная допинг-проба – это слухи. Я вам напомню, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию. К ним можете обращаться", – сказал Адамс журналистам, его цитирует РИА Новости.
Руководитель пресс-службы МОК также назвал спекуляцией отмену церемонии награждения и призвал проявить терпение, чтобы дождаться конкретных результатов.
"Разочарую вас. Я не буду говорить, кто ведет это дело. Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция. Нужно проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату. Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, вовлеченных в эту ситуацию", – добавил Адамс.
Мнения
Провокация с целью эмоциональной дестабилизации фигуристки – так назвала скандал с Камилой Валиевой Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России.
"Я вообще в это совершенно не верю, не верю – и все! Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того, чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Вот и все. Камила начала сейчас дергаться, нервничать и падать", – отметила Тарасова в разговоре с Life.
© AP Photo / Jeff RobersonЗимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурист Морис Квителашвили
Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурист Морис Квителашвили
© AP Photo / Jeff Roberson
Скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой прокомментировал и грузинский фигурист Морис Квителашвили. В беседе с журналистами Морис признался, что информация о возможной положительной допинг-пробе Валиевой была для него шокирующей.
"Кому-то может мешать информация в Интернете, но я все читал, все смотрел. Конечно, я переживаю за Камилу, мы хорошо общаемся. Желаю ей всех благ, чтобы все у нее складывалось хорошо. Когда такое происходит – это шокирует. Я был просто в шоке от этой информации. Я со стопроцентной уверенностью скажу, что она не могла принимать этот препарат. Я не знаю, что там было", – сказал Квителашвили.
К слову, грузинский спортсмен занял 10 место по итогам олимпийского турнира в Пекине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.