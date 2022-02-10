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Лучший футболист Грузии – Хвича Кварацхелия
Лучший футболист Грузии – Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия, которому 12 февраля исполнится 21 год, уже дважды был признан лучшим футболистом Грузии 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T20:03+0400
2022-02-10T20:03+0400
2022-02-10T20:10+0400
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футбол
хвича кварацхелия
инфографика
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В преддверии дня рождения игрока сборной Грузии, полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете о футбольной карьере спортсмена.Летом 2021 года СМИ активно муссировали слухи о возможном переходе Кварацхелия в один из европейских клубов. В частности, речь шла о таких командах, как "Аякс", "Боруссия" (Дортмунд), "Рома", "Милан", "Ювентус" и "Севилья". Однако конкретного предложения "Рубин" так и не получил, и Кварацхелия остался в казанском клубе.В середине января 2022 года стало известно, что Кварацхелия вновь попал в сферу трансферных интересов ряда европейских клубов. По сообщению издания Championat.com, вопрос о переходе грузинского полузащитника рассматривает лондонский "Вест Хэм": английский клуб рассчитывает заключить сделку в зимнее трансферное окно и готов предложить "Рубину" за Кварацхелия 15 миллионов евро.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, спорт, футбол, хвича кварацхелия, инфографика, инфографика
Лучший футболист Грузии – Хвича Кварацхелия
20:03 10.02.2022 (обновлено: 20:10 10.02.2022) Подписаться на
Хвича Кварацхелия, которому 12 февраля исполнится 21 год, уже дважды был признан лучшим футболистом Грузии
В преддверии дня рождения игрока сборной Грузии, полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете о футбольной карьере спортсмена.
Летом 2021 года СМИ активно муссировали слухи о возможном переходе Кварацхелия в один из европейских клубов. В частности, речь шла о таких командах, как "Аякс", "Боруссия" (Дортмунд), "Рома", "Милан", "Ювентус" и "Севилья". Однако конкретного предложения "Рубин" так и не получил, и Кварацхелия остался в казанском клубе.
В середине января 2022 года стало известно, что Кварацхелия вновь попал в сферу трансферных интересов ряда европейских клубов. По сообщению издания Championat.com
, вопрос о переходе грузинского полузащитника рассматривает лондонский "Вест Хэм": английский клуб рассчитывает заключить сделку в зимнее трансферное окно и готов предложить "Рубину" за Кварацхелия 15 миллионов евро.