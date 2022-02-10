https://sputnik-georgia.ru/20220210/luchshiy-futbolist-gruzii--khvicha-kvaratskheliya-264327310.html

Лучший футболист Грузии – Хвича Кварацхелия

Лучший футболист Грузии – Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия, которому 12 февраля исполнится 21 год, уже дважды был признан лучшим футболистом Грузии 10.02.2022, Sputnik Грузия

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грузия

спорт

футбол

хвича кварацхелия

инфографика

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В преддверии дня рождения игрока сборной Грузии, полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете о футбольной карьере спортсмена.Летом 2021 года СМИ активно муссировали слухи о возможном переходе Кварацхелия в один из европейских клубов. В частности, речь шла о таких командах, как "Аякс", "Боруссия" (Дортмунд), "Рома", "Милан", "Ювентус" и "Севилья". Однако конкретного предложения "Рубин" так и не получил, и Кварацхелия остался в казанском клубе.В середине января 2022 года стало известно, что Кварацхелия вновь попал в сферу трансферных интересов ряда европейских клубов. По сообщению издания Championat.com, вопрос о переходе грузинского полузащитника рассматривает лондонский "Вест Хэм": английский клуб рассчитывает заключить сделку в зимнее трансферное окно и готов предложить "Рубину" за Кварацхелия 15 миллионов евро.

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грузия, спорт, футбол, хвича кварацхелия, инфографика, инфографика