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Ничего личного: Путин объяснил фразу о красавице
Ничего личного: Путин объяснил фразу о красавице
Если государство приняло на себя определенные обязательства, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать, сказал президент 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T20:24+0400
2022-02-10T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил свое заявление про Украину, сделанное после встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.На пресс-конференции после переговоров лидеров двух стран, состоявшихся в понедельник, Путин заявил, что Киев подписал Минские соглашения и обязан их выполнять. "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал он тогда.Глава государства подчеркнул, что эта фраза не имела никакого "личного измерения".По его словам, если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
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Ничего личного: Путин объяснил фразу о красавице
20:24 10.02.2022 (обновлено: 20:52 10.02.2022) Подписаться на
Если государство приняло на себя определенные обязательства, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать, сказал президент
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил свое заявление про Украину, сделанное после встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
На пресс-конференции после переговоров лидеров двух стран, состоявшихся в понедельник, Путин заявил, что Киев подписал Минские соглашения и обязан их выполнять. "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал он тогда.
Глава государства подчеркнул, что эта фраза не имела никакого "личного измерения".
"Вопрос только в том, что когда мы слышим от главы государства такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат", — заявил Путин.
По его словам, если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.