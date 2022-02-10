https://sputnik-georgia.ru/20220210/nichego-lichnogo-putin-obyasnil-frazu-o-krasavitse-264328337.html

Ничего личного: Путин объяснил фразу о красавице

Ничего личного: Путин объяснил фразу о красавице

Если государство приняло на себя определенные обязательства, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать, сказал президент 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил свое заявление про Украину, сделанное после встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.На пресс-конференции после переговоров лидеров двух стран, состоявшихся в понедельник, Путин заявил, что Киев подписал Минские соглашения и обязан их выполнять. "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал он тогда.Глава государства подчеркнул, что эта фраза не имела никакого "личного измерения".По его словам, если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

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