https://sputnik-georgia.ru/20220210/pervyy-mezhdunarodnyy-festival-arkhivnykh-filmov-proydet-v-tbilisi-264318156.html
Первый международный фестиваль архивных фильмов пройдет в Тбилиси
Первый международный фестиваль архивных фильмов пройдет в Тбилиси
На фестивале можно будет увидеть уникальные и раритные кинематографические произведения Грузии и других стран 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T15:57+0400
2022-02-10T15:57+0400
2022-02-10T16:02+0400
архив
фестиваль
кино
культура
министерство юстиции грузии
грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный архив при министерстве юстиции Грузии впервые проведет Тбилисский международный фестиваль архивных фильмов – смотр запланирован на 5-9 октября 2022 года.Во время фестиваля будут показаны самые старые кинодокументы, хранящиеся в архивах, музеях, библиотеках или других учреждениях Грузии и зарубежных стран.Участникам мероприятия будет предоставлена возможность провести 15-минутные презентации. Примечательно, что тематика фестиваля будет меняться каждый год.Желающие принять участие в Тбилисском международном фестивале архивных фильмов должны до 1 июля 2022 года отправить заявку и материалы, связанные с фильмом, на следующий адрес электронной почты: TIAFF@archives.gov.ge или в материальной форме в Национальный архив.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
архив, фестиваль, кино, культура, министерство юстиции грузии, грузинское кино
Первый международный фестиваль архивных фильмов пройдет в Тбилиси
15:57 10.02.2022 (обновлено: 16:02 10.02.2022) Подписаться на
На фестивале можно будет увидеть уникальные и раритные кинематографические произведения Грузии и других стран
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный архив при министерстве юстиции Грузии впервые проведет Тбилисский международный фестиваль архивных фильмов – смотр запланирован на 5-9 октября 2022 года.
Во время фестиваля будут показаны самые старые кинодокументы, хранящиеся в архивах, музеях, библиотеках или других учреждениях Грузии и зарубежных стран.
Участникам мероприятия будет предоставлена возможность провести 15-минутные презентации. Примечательно, что тематика фестиваля будет меняться каждый год.
Желающие принять участие в Тбилисском международном фестивале архивных фильмов должны до 1 июля 2022 года отправить заявку и материалы, связанные с фильмом, на следующий адрес электронной почты: TIAFF@archives.gov.ge или в материальной форме в Национальный архив.
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