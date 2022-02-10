https://sputnik-georgia.ru/20220210/pervyy-mezhdunarodnyy-festival-arkhivnykh-filmov-proydet-v-tbilisi-264318156.html

Первый международный фестиваль архивных фильмов пройдет в Тбилиси

Первый международный фестиваль архивных фильмов пройдет в Тбилиси

На фестивале можно будет увидеть уникальные и раритные кинематографические произведения Грузии и других стран 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T15:57+0400

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архив

фестиваль

кино

культура

министерство юстиции грузии

грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный архив при министерстве юстиции Грузии впервые проведет Тбилисский международный фестиваль архивных фильмов – смотр запланирован на 5-9 октября 2022 года.Во время фестиваля будут показаны самые старые кинодокументы, хранящиеся в архивах, музеях, библиотеках или других учреждениях Грузии и зарубежных стран.Участникам мероприятия будет предоставлена ​​возможность провести 15-минутные презентации. Примечательно, что тематика фестиваля будет меняться каждый год.Желающие принять участие в Тбилисском международном фестивале архивных фильмов должны до 1 июля 2022 года отправить заявку и материалы, связанные с фильмом, на следующий адрес электронной почты: TIAFF@archives.gov.ge или в материальной форме в Национальный архив.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

архив, фестиваль, кино, культура, министерство юстиции грузии, грузинское кино