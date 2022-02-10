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Сколько продлится ветренная погода в Грузии – прогноз синоптиков
Сколько продлится ветренная погода в Грузии – прогноз синоптиков
До конца недели погода не будет особо радовать – практически по всей Грузии ожидается облачность, осадки и сильный ветер 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T11:29+0400
2022-02-10T11:29+0400
2022-02-10T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ветреную и холодную погоду в большинстве районов Грузии до конца недели.10 февраля синоптики ожидают дождь и сильный ветер 10-15 и 17-22 метра в секунду. Температура воздуха прогреется максимум до семи градусов выше нуля.В пятницу, 11 февраля, ожидается частично облачная погода, скорость ветра достигнет 10-15 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 9 градусов.12 февраля сохранится пасмурная погода, скорость ветра 10-15 метров в секунду. Температура воздуха до 13 градусов тепла.Ветер усилится в воскресенье, 12 февраля, и достигнет 10-15 и 17-22 метров в секунду. Днем ожидается дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла.В низине в большинстве районов Грузии до 13 февраля ожидается дождь. Днем воздух прогреется до 10-13 градусов тепла.В высокогорье также ожидаются осадки, в некоторых местах снег. В Восточной Грузии днем будет +2...+3 градуса, а ночью температура опустится и до -12 градусов. В Западной Грузии ожидается снег, температура прогреется до +6...+7 градусов, а ночью опустится до -9.В Тбилиси в ближайшие дни будет 9-12 градусов выше нуля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сколько продлится ветренная погода в Грузии – прогноз синоптиков
11:29 10.02.2022 (обновлено: 11:48 10.02.2022) Подписаться на
До конца недели погода не будет особо радовать – практически по всей Грузии ожидается облачность, осадки и сильный ветер
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ветреную и холодную погоду в большинстве районов Грузии до конца недели.
10 февраля синоптики ожидают дождь и сильный ветер 10-15 и 17-22 метра в секунду. Температура воздуха прогреется максимум до семи градусов выше нуля.
В пятницу, 11 февраля, ожидается частично облачная погода, скорость ветра достигнет 10-15 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
12 февраля сохранится пасмурная погода, скорость ветра 10-15 метров в секунду. Температура воздуха до 13 градусов тепла.
Ветер усилится в воскресенье, 12 февраля, и достигнет 10-15 и 17-22 метров в секунду. Днем ожидается дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла.
В низине в большинстве районов Грузии до 13 февраля ожидается дождь. Днем воздух прогреется до 10-13 градусов тепла.
В высокогорье также ожидаются осадки, в некоторых местах снег. В Восточной Грузии днем будет +2...+3 градуса, а ночью температура опустится и до -12 градусов. В Западной Грузии ожидается снег, температура прогреется до +6...+7 градусов, а ночью опустится до -9.
В Тбилиси в ближайшие дни будет 9-12 градусов выше нуля.
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