https://sputnik-georgia.ru/20220210/pokholodanie-i-silnyy-veter-v-gruzii--prognoz-sinoptikov-264301981.html

Сколько продлится ветренная погода в Грузии – прогноз синоптиков

Сколько продлится ветренная погода в Грузии – прогноз синоптиков

До конца недели погода не будет особо радовать – практически по всей Грузии ожидается облачность, осадки и сильный ветер 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T11:29+0400

2022-02-10T11:29+0400

2022-02-10T11:48+0400

грузия

новости

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/11/250363536_0:62:3423:1987_1920x0_80_0_0_c5a09ce794d8b8c0a1743346ef52b565.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ветреную и холодную погоду в большинстве районов Грузии до конца недели.10 февраля синоптики ожидают дождь и сильный ветер 10-15 и 17-22 метра в секунду. Температура воздуха прогреется максимум до семи градусов выше нуля.В пятницу, 11 февраля, ожидается частично облачная погода, скорость ветра достигнет 10-15 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 9 градусов.12 февраля сохранится пасмурная погода, скорость ветра 10-15 метров в секунду. Температура воздуха до 13 градусов тепла.Ветер усилится в воскресенье, 12 февраля, и достигнет 10-15 и 17-22 метров в секунду. Днем ожидается дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла.В низине в большинстве районов Грузии до 13 февраля ожидается дождь. Днем воздух прогреется до 10-13 градусов тепла.В высокогорье также ожидаются осадки, в некоторых местах снег. В Восточной Грузии днем будет +2...+3 градуса, а ночью температура опустится и до -12 градусов. В Западной Грузии ожидается снег, температура прогреется до +6...+7 градусов, а ночью опустится до -9.В Тбилиси в ближайшие дни будет 9-12 градусов выше нуля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода