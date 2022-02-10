https://sputnik-georgia.ru/20220210/pozdravlyaem-tarantino-stanet-ottsom-vo-vtoroy-raz-264302573.html

Поздравляем: Тарантино станет отцом во второй раз

Поздравляем: Тарантино станет отцом во второй раз

Молодая жена знаменитого режиссера ждет ребенка. Об этом рассказали иностранные СМИ

2022-02-10T11:44+0400

2022-02-10T11:44+0400

2022-02-10T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Режиссер Квентин Тарантино станет отцом – по сообщениям прессы, молодая супруга звезды беременна вторым ребенком. Тарантино и израильская актриса Даниэла Пик поженились в 2018 году. Этот брак стал первым для 58-летнего режиссера. События развивались быстро, в 2020 году знаменитости родили сына Лео и осели на родине возлюбленной режиссера в Тель-Авиве. А теперь стало известно о грядущем пополнении в их семье.Стало известно, что Тарантино и Пик готовятся снова стать родителями – об этом сообщили израильские СМИ.В настоящее время пара никак не прокомментировала новость. Источники сообщают, что Даниэла находится на первых сроках беременности и запрещает Тарантино делать громкое заявление из-за боязни сглаза.Но все это не помешало поклонникам поздравить пару в соцсетях и пожелать им "легкой беременности". Напомним, что до встречи с израильской звездой Тарантино крутил романы со многими звездными женщинами. Например, с режиссером Софией Копполой. Также он был безответно влюблен в актрису Уму Турман, которую снял во всех частях своего хита "Убить Билла".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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