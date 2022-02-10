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Президент Грузии предложила народу активно использовать ее дворец
Президент Грузии предложила народу активно использовать ее дворец
В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T23:11+0400
2022-02-10T23:11+0400
2022-02-10T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила свой дворец обществу как пространство для осмысления истории Грузии, обсуждения предложений в рамках ее инициативы по достижению национального согласия.В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.По ее словам, будут разные тематические группы на разные темы."Никто не должен оставаться с чувством несправедливости, поскольку это также является одной из очень серьезных причин поляризации", - отметила Зурабишвили.Также она отметила важность подключения диаспоры в этот процесс обсуждения, в том числе и к оценке уже произошедшего в Грузии."В нашем тридцатилетнем опыте мы должны искать то, что случилось с нами, что мы можем сказать сегодня, что это не должно повториться в этой стране. Что же произошло - это порочная форма демократии или, наоборот, системное наследие тоталитаризма", - отметила она.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили
Президент Грузии предложила народу активно использовать ее дворец
23:11 10.02.2022 (обновлено: 23:54 10.02.2022) Подписаться на
В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила свой дворец обществу как пространство для осмысления истории Грузии, обсуждения предложений в рамках ее инициативы по достижению национального согласия.
В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.
"Я предлагаю новое пространство. Первым процессом будет обнаружение тем и после их раскрытие в разных группах в разных форматах. Мы поедем в регионы, университеты и деревни. У кого есть мнение и инициатива, будь то любой университет, любое село или любая группа, может свободно обсуждать эти вопросы. Монополии здесь нет", - сказала Зурабишвили на встрече с женщинами-лидерами в разных направлениях.
По ее словам, будут разные тематические группы на разные темы.
"Никто не должен оставаться с чувством несправедливости, поскольку это также является одной из очень серьезных причин поляризации", - отметила Зурабишвили.
Также она отметила важность подключения диаспоры в этот процесс обсуждения, в том числе и к оценке уже произошедшего в Грузии.
"В нашем тридцатилетнем опыте мы должны искать то, что случилось с нами, что мы можем сказать сегодня, что это не должно повториться в этой стране. Что же произошло - это порочная форма демократии или, наоборот, системное наследие тоталитаризма", - отметила она.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.
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