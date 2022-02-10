https://sputnik-georgia.ru/20220210/prezident-gruzii-predlozhila-novuyu-initsiativu-v-ramkakh-initsiirovannogo-protsessa-primireniya-264331239.html

Президент Грузии предложила народу активно использовать ее дворец

Президент Грузии предложила народу активно использовать ее дворец

В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила свой дворец обществу как пространство для осмысления истории Грузии, обсуждения предложений в рамках ее инициативы по достижению национального согласия.В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.По ее словам, будут разные тематические группы на разные темы."Никто не должен оставаться с чувством несправедливости, поскольку это также является одной из очень серьезных причин поляризации", - отметила Зурабишвили.Также она отметила важность подключения диаспоры в этот процесс обсуждения, в том числе и к оценке уже произошедшего в Грузии."В нашем тридцатилетнем опыте мы должны искать то, что случилось с нами, что мы можем сказать сегодня, что это не должно повториться в этой стране. Что же произошло - это порочная форма демократии или, наоборот, системное наследие тоталитаризма", - отметила она.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили