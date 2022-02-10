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"Разговор немого с глухим" - Лавров оценил переговоры с главой МИД Британии

"Разговор немого с глухим" - Лавров оценил переговоры с главой МИД Британии

Глава российской дипломатии назвал беспочвенными опасения Запада по поводу "вторжения" РФ на Украину 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T16:29+0400

2022-02-10T16:29+0400

2022-02-10T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министр иностранных дел России заявил, что разочарован тем, как продвигается его диалог с британской коллегой Лиз Трасс.Встреча двух дипломатов прошла 10 февраля в Москве на фоне опасений Запада по поводу возможного "вторжения" России на Украину. По его словам, российская сторона неоднократно, в том числе и в этот раз, выступала с подробными разъяснениями своей позиции и приводила аргументы, которые демонстрируют беспочвенность опасений из-за "вторжения" на Украину."Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют", — заявил министр.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" в соседнюю страну. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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