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Скончался известный грузинский художник Гиви Тоидзе
Скончался известный грузинский художник Гиви Тоидзе
Тоидзе известен своими знаменитыми пейзажами на тему путешествий по Грузии и городскими сюжетами 10.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии в четверг сообщило о гибели известного грузинского художника Гиви Тоидзе, чьи работы хранятся в Третьяковской государственной галерее и Государственном музее народов Востока.Гиви Тоидзе скончался в возрасте 89 лет. Его пейзажи наполнены любовью к Грузии, пронизаны возвышенно романтическим и порой волшебно сказочным настроением.Тоидзе известен по своим знаменитым пейзажам на тему путешествий по Грузии и городскими сюжетами. Одни из его самых известных работ – "Нарикала" и "Старый Тбилиси".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, культура

Скончался известный грузинский художник Гиви Тоидзе

22:39 10.02.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliРоза в саду
Роза в саду - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Тоидзе известен своими знаменитыми пейзажами на тему путешествий по Грузии и городскими сюжетами
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии в четверг сообщило о гибели известного грузинского художника Гиви Тоидзе, чьи работы хранятся в Третьяковской государственной галерее и Государственном музее народов Востока.
Гиви Тоидзе скончался в возрасте 89 лет. Его пейзажи наполнены любовью к Грузии, пронизаны возвышенно романтическим и порой волшебно сказочным настроением.
© photo: Sputnik / Юрий КаплунКартина "Будни ИнгурГЭС". Заслуженный художник Грузинской ССР Григорий (Гиви) Вахтангович Тоидзе
Картина Будни ИнгурГЭС. Заслуженный художник Грузинской ССР Григорий (Гиви) Вахтангович Тоидзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2022
Картина "Будни ИнгурГЭС". Заслуженный художник Грузинской ССР Григорий (Гиви) Вахтангович Тоидзе
© photo: Sputnik / Юрий Каплун
Тоидзе известен по своим знаменитым пейзажам на тему путешествий по Грузии и городскими сюжетами. Одни из его самых известных работ – "Нарикала" и "Старый Тбилиси".
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