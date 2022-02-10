https://sputnik-georgia.ru/20220210/skonchalsya-izvestnyy-gruzinskiy-khudozhnik-givi-toidze-264330902.html

Скончался известный грузинский художник Гиви Тоидзе

Скончался известный грузинский художник Гиви Тоидзе

Тоидзе известен своими знаменитыми пейзажами на тему путешествий по Грузии и городскими сюжетами 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии в четверг сообщило о гибели известного грузинского художника Гиви Тоидзе, чьи работы хранятся в Третьяковской государственной галерее и Государственном музее народов Востока.Гиви Тоидзе скончался в возрасте 89 лет. Его пейзажи наполнены любовью к Грузии, пронизаны возвышенно романтическим и порой волшебно сказочным настроением.Тоидзе известен по своим знаменитым пейзажам на тему путешествий по Грузии и городскими сюжетами. Одни из его самых известных работ – "Нарикала" и "Старый Тбилиси".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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