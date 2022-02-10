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Трамп отрицает "смыв в унитаз" важных документов
Трамп отрицает "смыв в унитаз" важных документов
Демпартия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена", считает... 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз, охарактеризовав их как "выдумку" и "очередную фейковую историю".Портал Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман ранее сообщил, что экс-президент США смывал важные документы в унитаз своей резиденции. Новости об этом появились после того, как Национальное управление архивов и документации США (NARA) попросило Минюст изучить, как Трамп обращался с документацией администрации президента, сообщило РИА Новости.По мнению бывшего главы государства, Демократическая партия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать то, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена"."В США, к сожалению, стало существовать два правовых стандарта: один для республиканцев, другой - для демократов. Так быть не должно!" - сокрушается Трамп.Федеральные органы США полагают, что бывший хозяин Белого дома мог нарушить законодательство, затрагивающее порядок обращения с правительственными документами. Вместе с тем, как отмечают ведущие американские СМИ, обсуждение данного вопроса находится на начальной стадии, и неясно, будет ли Минюст страны проводить проверку в отношении Трампа.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, дональд трамп
Трамп отрицает "смыв в унитаз" важных документов
21:08 10.02.2022 (обновлено: 21:49 10.02.2022) Подписаться на
Демпартия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена", считает Трамп
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз, охарактеризовав их как "выдумку" и "очередную фейковую историю".
Портал Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман ранее сообщил, что экс-президент США смывал важные документы в унитаз своей резиденции. Новости об этом появились после того, как Национальное управление архивов и документации США (NARA) попросило Минюст изучить, как Трамп обращался с документацией администрации президента, сообщило РИА Новости
.
"Кроме того, еще одна фейковая история - о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз - категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", - прокомментировал Трамп, слова которого приводит его пресс-служба.
По мнению бывшего главы государства, Демократическая партия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать то, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена".
"В США, к сожалению, стало существовать два правовых стандарта: один для республиканцев, другой - для демократов. Так быть не должно!" - сокрушается Трамп.
Федеральные органы США полагают, что бывший хозяин Белого дома мог нарушить законодательство, затрагивающее порядок обращения с правительственными документами. Вместе с тем, как отмечают ведущие американские СМИ, обсуждение данного вопроса находится на начальной стадии, и неясно, будет ли Минюст страны проводить проверку в отношении Трампа.