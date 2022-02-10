https://sputnik-georgia.ru/20220210/tramp-otritsaet-smyv-v-unitaz-vazhnykh-dokumentov-264329346.html

Трамп отрицает "смыв в унитаз" важных документов

Трамп отрицает "смыв в унитаз" важных документов

Демпартия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена", считает... 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз, охарактеризовав их как "выдумку" и "очередную фейковую историю".Портал Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман ранее сообщил, что экс-президент США смывал важные документы в унитаз своей резиденции. Новости об этом появились после того, как Национальное управление архивов и документации США (NARA) попросило Минюст изучить, как Трамп обращался с документацией администрации президента, сообщило РИА Новости.По мнению бывшего главы государства, Демократическая партия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать то, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена"."В США, к сожалению, стало существовать два правовых стандарта: один для республиканцев, другой - для демократов. Так быть не должно!" - сокрушается Трамп.Федеральные органы США полагают, что бывший хозяин Белого дома мог нарушить законодательство, затрагивающее порядок обращения с правительственными документами. Вместе с тем, как отмечают ведущие американские СМИ, обсуждение данного вопроса находится на начальной стадии, и неясно, будет ли Минюст страны проводить проверку в отношении Трампа.

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в мире, новости, политика, дональд трамп