https://sputnik-georgia.ru/20220210/v-dvortse-iskusstv-gruzii-otkryvaetsya-zal-imeni-mayi-tsitsishvili-264157670.html

В Дворце искусств Грузии открывается зал имени Майи Цицишвили

В Дворце искусств Грузии открывается зал имени Майи Цицишвили

Зал имени выдающегося искусствоведа откроется на первом этаже Дворца 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Во Дворце искусств Грузии 10 февраля откроется зал имени известного грузинского искусствоведа Майи Цицишвили.Как сообщают организаторы, зал имени выдающегося ученого откроется на первом этаже Дворца, где выставлены работы, изученные и исследованные Майей Цицишвили.Профессор Майя Цицишвили посвятила множество своих работ и публикаций коллекциям, хранящимся во Дворце искусств. Среди них и работы, посвященные творчеству художника Валериана Сидамон-Эристави.Цицишвили окончила Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "История искусств" в 1975 году. В 1992 году окончила аспирантуру Института истории искусств Грузии имени Чубинашвили. В разные годы являлась членом Академии наук Грузии, была избрана профессором искусствоведения гуманитарного факультета ТГУ, также была профессором факультета реставрации, истории искусств и теории Тбилисской государственной академии художеств. Она скончалась в 2020 году в возрасте 67 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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