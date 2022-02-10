https://sputnik-georgia.ru/20220210/v-gruzii-obyavlen-nabor-na-kontraktnuyu-voennuyu-sluzhbu-264308579.html
В Грузии объявлен набор на контрактную военную службу
В Грузии объявлен набор на контрактную военную службу
Поступить на четырехлетнюю контрактную службу могут граждане Грузии в возрасте 18-36 лет 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T13:46+0400
2022-02-10T13:46+0400
2022-02-10T13:46+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство обороны Грузии объявило набор на четырехлетнюю контрактную военную службу для граждан Грузии в возрасте 18-36 лет. Об условиях и деталях службы рассказал начальник Генштаба, бригадный генерал Джони Татунашвили на брифинге в министерстве обороны.Как заявил генерал, военные-контрактники в течение четырех лет будут обеспечены самым качественным обмундированием стандартов НАТО, военным снаряжением, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, социальной и правовой защитой.Контрактники начали военную подготовку в Грузии>>Новобранцы пройдут двухмесячный (восемь недель) курс базовой или начальной боевой подготовки после психологического тестирования и медицинского осмотра. Их зарплата во время прохождения курса составит 500 лари (170 долларов ) в месяц. По окончании курса BCT (Basic Combat Training) они будут разделены в разные подразделения по территориальному принципу.На первом этапе зарплата контрактников составит 1 177 лари (400 долларов) – на руки будет выдаваться 922 лари, а к концу 2022 года зарплата увеличится до 1 275 лари (434 доллара), на руки – 1000 лари. При желании продолжить службу после завершения второго и каждого последующего четырехлетнего контракта, будет выдаваться разовый бонус в 7 тысяч лари (2 380 долларов).Процедуры оформления на военную службу по контракту максимально упрощены. Регистрация доступна круглый год онлайн (Onlinebct.mod.gov.ge), в разных городах страны (Тбилиси, Гори, Кутаиси, Сенаки, Батуми и Телави), в Домах юстиции и в специальных передвижных машинах по регистрации новобранцев.В течение четырех лет рекруты могут изучать иностранные языки.Если контрактники решат параллельно учиться в высших учебных заведениях страны, то 50% стоимости обучения оплатит государство. В случае хорошей успеваемости военнослужащие будут получать стипендию в размере 750 лари (255 долларов).Если у рекрута четверо или более детей, он будет получать ежемесячные бонусы. Разовый бонус предусматривается и при рождении ребенка.Предусмотрены для контрактников при определенной выслуге лет льготы при приобретении жилья – 50% стоимости квартир оплачивает государство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии объявлен набор на контрактную военную службу
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Поступить на четырехлетнюю контрактную службу могут граждане Грузии в возрасте 18-36 лет
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство обороны Грузии объявило набор на четырехлетнюю контрактную военную службу для граждан Грузии в возрасте 18-36 лет. Об условиях и деталях службы рассказал начальник Генштаба, бригадный генерал Джони Татунашвили на брифинге в министерстве обороны.
Как заявил генерал, военные-контрактники в течение четырех лет будут обеспечены самым качественным обмундированием стандартов НАТО, военным снаряжением, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, социальной и правовой защитой.
"Ведомство создает наилучшие условия для повышения мотивации военнослужащих, улучшаются возможности получения образования и совершенствуется система карьерного роста, повышаются зарплаты и развиваются гарантии социальной защиты", – сказал генерал Татунашвили.
Новобранцы пройдут двухмесячный (восемь недель) курс базовой или начальной боевой подготовки после психологического тестирования и медицинского осмотра. Их зарплата во время прохождения курса составит 500 лари (170 долларов ) в месяц. По окончании курса BCT (Basic Combat Training) они будут разделены в разные подразделения по территориальному принципу.
На первом этапе зарплата контрактников составит 1 177 лари (400 долларов) – на руки будет выдаваться 922 лари, а к концу 2022 года зарплата увеличится до 1 275 лари (434 доллара), на руки – 1000 лари. При желании продолжить службу после завершения второго и каждого последующего четырехлетнего контракта, будет выдаваться разовый бонус в 7 тысяч лари (2 380 долларов).
Процедуры оформления на военную службу по контракту максимально упрощены. Регистрация доступна круглый год онлайн (Onlinebct.mod.gov.ge
), в разных городах страны (Тбилиси, Гори, Кутаиси, Сенаки, Батуми и Телави), в Домах юстиции и в специальных передвижных машинах по регистрации новобранцев.
В течение четырех лет рекруты могут изучать иностранные языки.
Если контрактники решат параллельно учиться в высших учебных заведениях страны, то 50% стоимости обучения оплатит государство. В случае хорошей успеваемости военнослужащие будут получать стипендию в размере 750 лари (255 долларов).
Если у рекрута четверо или более детей, он будет получать ежемесячные бонусы. Разовый бонус предусматривается и при рождении ребенка.
Предусмотрены для контрактников при определенной выслуге лет льготы при приобретении жилья – 50% стоимости квартир оплачивает государство.
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