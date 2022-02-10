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В отношениях России с Казахстаном никаких проблем нет – МИД

В отношениях России с Казахстаном никаких проблем нет – МИД

Россия окажет полную поддержку реформам в Казахстане, подчеркнул Стерник 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T13:01+0400

2022-02-10T13:01+0400

2022-02-10T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Во взаимодействии России с Казахстаном никаких проблем нет, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, комментируя недавние события в Казахстане.В январе этого года в Казахстане произошли массовые беспорядки, которые не обошлись без человеческих жертв, в том числе правоохранителей.При этом он добавил, что российские власти поддержат реформы в Казахстане."Будет оказана полная поддержка масштабным реформенным планам главы казахстанского государства в политической и социально-экономической сферах," – подчеркнул Стерник.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы стали возвращаться из Казахстана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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