https://sputnik-georgia.ru/20220210/v-otnosheniyakh-rossii-s-kazakhstanom-nikakikh-problem-net--mid--264298447.html
В отношениях России с Казахстаном никаких проблем нет – МИД
В отношениях России с Казахстаном никаких проблем нет – МИД
Россия окажет полную поддержку реформам в Казахстане, подчеркнул Стерник 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T13:01+0400
2022-02-10T13:01+0400
2022-02-10T13:01+0400
россия
новости
в мире
казахстан
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260025388_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_24efaadbffea79084ee9bd0676cf1ae0.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Во взаимодействии России с Казахстаном никаких проблем нет, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, комментируя недавние события в Казахстане.В январе этого года в Казахстане произошли массовые беспорядки, которые не обошлись без человеческих жертв, в том числе правоохранителей.При этом он добавил, что российские власти поддержат реформы в Казахстане."Будет оказана полная поддержка масштабным реформенным планам главы казахстанского государства в политической и социально-экономической сферах," – подчеркнул Стерник.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы стали возвращаться из Казахстана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260025388_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5a19ba10356ee49fd11282cf052bd4eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, казахстан, ситуация в казахстане
В отношениях России с Казахстаном никаких проблем нет – МИД
Подписаться на
Россия окажет полную поддержку реформам в Казахстане, подчеркнул Стерник
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Во взаимодействии России с Казахстаном никаких проблем нет, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, комментируя недавние события в Казахстане.
В январе этого года в Казахстане произошли массовые беспорядки, которые не обошлись без человеческих жертв, в том числе правоохранителей.
"Никаких проблем у нас нет. Продолжают работать прямые каналы сотрудничества на всех уровнях. Весной состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. Она придаст необходимый импульс взаимодействию, темп которого не мог не "просесть" в силу упомянутых вами событий", – сказал Стерник в интервью РИА Новости.
При этом он добавил, что российские власти поддержат реформы в Казахстане.
"Будет оказана полная поддержка масштабным реформенным планам главы казахстанского государства в политической и социально-экономической сферах," – подчеркнул Стерник.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы стали возвращаться из Казахстана.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.