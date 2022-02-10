https://sputnik-georgia.ru/20220210/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-proigrali-devyatyy-match-v-lige-chempionov-264307798.html

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли девятый матч в Лиге чемпионов

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли девятый матч в Лиге чемпионов

Для грузинской команды это поражение стало девятым подряд в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T13:31+0400

2022-02-10T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли на выезде сербскому "Нови Белграду" со счетом 7:19 в рамках Лиги чемпионов.Грузинский клуб сумел оказать достойное сопротивление лишь во второй четверти, которая завершилась вничью 2:2. В трех остальных игровых отрезках сербы были на голову сильней (5:1, 6:2, 6:2).Самым результативным игроком матча стал Страхинья Расович, забросивший в ворота "Динамо" четыре мяча. Еще два игрока "Нови Белграда" – Душан Мандич и Мирослав Перкович, оформили хет-трик.Для подопечных Деяна Станоевича это поражение стало девятым подряд в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Вполне логично, что с такими показателями "Динамо" занимает последнее место в группе "А".Следующий матч в Лиги чемпионов "Динамо" Тбилиси проведет 23 февраля дома против сербского "Раднички".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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