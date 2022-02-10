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Верхний Ларс сегодня: трейлерам дали зеленый свет в направлении границы с Россией
Верхний Ларс сегодня: трейлерам дали зеленый свет в направлении границы с Россией
Участок Гудаури-Коби на Военно-Грузинской дороге открыт для большегрузов 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе восстановлено для машин с прицепом и полуприцепом, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, которое было ограничено накануне поздно вечером из-за снега и гололеда, восстановлено в результате интенсивных очистительных работ.По данным Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели.Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест разрешено по тоннелям в одностороннем порядке.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, верхний ларс, транспорт, погода
Верхний Ларс сегодня: трейлерам дали зеленый свет в направлении границы с Россией
15:41 10.02.2022 (обновлено: 15:43 10.02.2022) Подписаться на
Участок Гудаури-Коби на Военно-Грузинской дороге открыт для большегрузов
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik.
Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе восстановлено для машин с прицепом и полуприцепом, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, которое было ограничено накануне поздно вечером из-за снега и гололеда, восстановлено в результате интенсивных очистительных работ.
По данным Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели.
Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест разрешено по тоннелям в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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