https://sputnik-georgia.ru/20220210/vrach-nazval-poleznye-dlya-serdtsa-produkty-264276909.html
Врач назвал полезные для сердца продукты
Врач назвал полезные для сердца продукты
Если вы хотите забыть о болезнях сердца, надо кардинально изменить свой подход к еде и образу жизни
2022-02-10T06:06+0400
2022-02-10T06:06+0400
2022-02-10T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Тем, кто хочет избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и внести в рацион продукты, полезные для сердца, советует врач Виктория Старосветская.Медик назвала продукты, полезные для сердца, в числе которых рыба, орехи, авокадо и листовые овощи.По словам врача, чтобы восполнить недостаток в рационе жирных кислот, одного из главных факторов развития атеросклероза, нужно есть рыбу – скумбрию, сардину, форель и тунца.К продуктам, полезным для сердца, относятся орехи, особенно миндаль, грецкие и кедровые, в которых содержится много полиненасыщенных жиров, а также авокадо – очень богатый калием, отметила Старосветская.Листовые овощи – брокколи, шпинат и рукколу, содержащие большое количество минералов, таких как кальций, калий, магний, железо, витамины группы В, витамины K, C, E, бета-каротин, жирные кислоты Омега-3, которые нормализуют свертываемость крови и защищают сосуды, а значит полезны для сердца, врач рекомендует есть ежедневно.Добавить в рацион врач также советует растительные масла – оливковое, льняное, кунжутное и тыквенное, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е, антиоксиданты, полезные для сердца.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
советы врачей, новости, общество, здоровье, справки
Врач назвал полезные для сердца продукты
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Если вы хотите забыть о болезнях сердца, надо кардинально изменить свой подход к еде и образу жизни
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Тем, кто хочет избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и внести в рацион продукты, полезные для сердца, советует врач Виктория Старосветская.
Медик назвала продукты, полезные для сердца, в числе которых рыба, орехи, авокадо и листовые овощи.
По словам врача, чтобы восполнить недостаток в рационе жирных кислот, одного из главных факторов развития атеросклероза, нужно есть рыбу – скумбрию, сардину, форель и тунца.
К продуктам, полезным для сердца, относятся орехи, особенно миндаль, грецкие и кедровые, в которых содержится много полиненасыщенных жиров, а также авокадо – очень богатый калием, отметила Старосветская.
Листовые овощи – брокколи, шпинат и рукколу, содержащие большое количество минералов, таких как кальций, калий, магний, железо, витамины группы В, витамины K, C, E, бета-каротин, жирные кислоты Омега-3, которые нормализуют свертываемость крови и защищают сосуды, а значит полезны для сердца, врач рекомендует есть ежедневно.
Добавить в рацион врач также советует растительные масла – оливковое, льняное, кунжутное и тыквенное, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е, антиоксиданты, полезные для сердца.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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