https://sputnik-georgia.ru/20220210/vrach-nazvala-sposoby-izbezhat-tromboza-posle-covid-19-264286068.html
Врач назвала способы избежать тромбоза после COVID-19
Врач назвала способы избежать тромбоза после COVID-19
Тромбоз может появиться в течение нескольких месяцев после проявления болезни, отметила врач
2022-02-10T06:25+0400
2022-02-10T06:25+0400
2022-02-10T06:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и, соответственно, тромбоза, заявила в беседе со Sputnik Грузия врач-терапевт Нино Чикваная.Тромбоз – это опасное состояние, нередко угрожающее жизни, при котором кровяной сгусток полностью или частично перекрывает вену. При отрыве тромба возможно возникновение тромбоэмболии, когда сгусток попадает в легкое, вызывая угрожающие жизни последствия.Как отметила врач, тромбоз может появиться в течение нескольких месяцев после проявления болезни. Поэтому после выздоровления желательно сделать коагулограмму, чтобы оценить свертываемость крови."В ряде случаев, чтобы избежать осложнений, ковид-пациентам назначают антикоагулянтную терапию, препараты, которые обеспечат превенцию тромбоза", – сказала Чикваная.При этом доктор советует не заниматься самолечением и обязательно обратиться к специалисту, так как у любого лекарства могут быть побочные эффекты.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
справки , советы врачей, новости, общество, здоровье
Врач назвала способы избежать тромбоза после COVID-19
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Тромбоз может появиться в течение нескольких месяцев после проявления болезни, отметила врач
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik.
Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и, соответственно, тромбоза, заявила в беседе со Sputnik Грузия
врач-терапевт Нино Чикваная.
Тромбоз – это опасное состояние, нередко угрожающее жизни, при котором кровяной сгусток полностью или частично перекрывает вену. При отрыве тромба возможно возникновение тромбоэмболии, когда сгусток попадает в легкое, вызывая угрожающие жизни последствия.
"Пейте больше воды. Старайтесь больше двигаться. Даже если вы в изоляции в небольшой квартире. Физическая активность необходима, максимально загружайте ноги", – сказала Чикваная, объяснив, что это необходимо, чтобы избежать застоя крови в венах.
Как отметила врач, тромбоз может появиться в течение нескольких месяцев после проявления болезни. Поэтому после выздоровления желательно сделать коагулограмму, чтобы оценить свертываемость крови.
"В ряде случаев, чтобы избежать осложнений, ковид-пациентам назначают антикоагулянтную терапию, препараты, которые обеспечат превенцию тромбоза", – сказала Чикваная.
При этом доктор советует не заниматься самолечением и обязательно обратиться к специалисту, так как у любого лекарства могут быть побочные эффекты.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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