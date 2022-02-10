https://sputnik-georgia.ru/20220210/vrach-nazvala-sposoby-izbezhat-tromboza-posle-covid-19-264286068.html

Врач назвала способы избежать тромбоза после COVID-19

Врач назвала способы избежать тромбоза после COVID-19

Тромбоз может появиться в течение нескольких месяцев после проявления болезни, отметила врач

2022-02-10T06:25+0400

2022-02-10T06:25+0400

2022-02-10T06:25+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и, соответственно, тромбоза, заявила в беседе со Sputnik Грузия врач-терапевт Нино Чикваная.Тромбоз – это опасное состояние, нередко угрожающее жизни, при котором кровяной сгусток полностью или частично перекрывает вену. При отрыве тромба возможно возникновение тромбоэмболии, когда сгусток попадает в легкое, вызывая угрожающие жизни последствия.Как отметила врач, тромбоз может появиться в течение нескольких месяцев после проявления болезни. Поэтому после выздоровления желательно сделать коагулограмму, чтобы оценить свертываемость крови."В ряде случаев, чтобы избежать осложнений, ковид-пациентам назначают антикоагулянтную терапию, препараты, которые обеспечат превенцию тромбоза", – сказала Чикваная.При этом доктор советует не заниматься самолечением и обязательно обратиться к специалисту, так как у любого лекарства могут быть побочные эффекты.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

справки , советы врачей, новости, общество, здоровье