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"Все начали вопить налево и направо" - Песков о скандале вокруг Валиевой

"Все начали вопить налево и направо" - Песков о скандале вокруг Валиевой

Единственным официальным первоисточником в подобных ситуациях может быть только МОК, заявил пресс-секретарь Кремля 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T16:14+0400

2022-02-10T16:14+0400

2022-02-10T16:14+0400

камила валиева

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фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Дождаться официальной информации от Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с якобы положительным допинг-тестом фигуристки из РФ Камилы Валиевой - именно это планирует делать российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне, 9 февраля, британское спортивное издание Inside the Games сообщило, что задержка церемонии награждения с участием сборной России, победившей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде, связана с допинг-пробой Валиевой. 10 февраля глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что не станет комментировать информацию о допинг-пробе Валиевой, назвав ее слухами.Глава пресс-службы президента уверен, что единственным официальным первоисточником в подобных ситуациях может быть только МОК."Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград", – добавил пресс-секретарь Кремля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

камила валиева, новости, россия, в мире, мок, спорт, фигурное катание