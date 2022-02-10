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"Все начали вопить налево и направо" - Песков о скандале вокруг Валиевой
"Все начали вопить налево и направо" - Песков о скандале вокруг Валиевой
Единственным официальным первоисточником в подобных ситуациях может быть только МОК, заявил пресс-секретарь Кремля 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T16:14+0400
2022-02-10T16:14+0400
2022-02-10T16:14+0400
камила валиева
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Дождаться официальной информации от Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с якобы положительным допинг-тестом фигуристки из РФ Камилы Валиевой - именно это планирует делать российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне, 9 февраля, британское спортивное издание Inside the Games сообщило, что задержка церемонии награждения с участием сборной России, победившей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде, связана с допинг-пробой Валиевой. 10 февраля глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что не станет комментировать информацию о допинг-пробе Валиевой, назвав ее слухами.Глава пресс-службы президента уверен, что единственным официальным первоисточником в подобных ситуациях может быть только МОК."Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград", – добавил пресс-секретарь Кремля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
камила валиева, новости, россия, в мире, мок, спорт, фигурное катание
"Все начали вопить налево и направо" - Песков о скандале вокруг Валиевой
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Единственным официальным первоисточником в подобных ситуациях может быть только МОК, заявил пресс-секретарь Кремля
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Дождаться официальной информации от Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с якобы положительным допинг-тестом фигуристки из РФ Камилы Валиевой - именно это планирует делать российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне, 9 февраля, британское спортивное издание Inside the Games сообщило
, что задержка церемонии награждения с участием сборной России, победившей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде, связана с допинг-пробой Валиевой. 10 февраля глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что не станет комментировать информацию о допинг-пробе Валиевой, назвав ее слухами.
"Скандал разгорелся, как вы сказали, не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков", – цитирует
Пескова РИА Новости.
Глава пресс-службы президента уверен, что единственным официальным первоисточником в подобных ситуациях может быть только МОК.
"Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград", – добавил пресс-секретарь Кремля.
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