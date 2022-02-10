https://sputnik-georgia.ru/20220210/vse-po-zakonu---partiya-gakhariya-otvetila-na-obvineniya-gruzinskoy-mechty-264323439.html

"Все по закону" - партия Гахария ответила на обвинения "Грузинской мечты"

"Все по закону" - партия Гахария ответила на обвинения "Грузинской мечты"

Затянувшийся политический кризис в районе Сенаки на западе страны набирает обороты 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T18:49+0400

2022-02-10T18:49+0400

2022-02-10T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Заседание сакребуло Сенаки (районное собрание) накануне прошло согласно законодательству без правовых нарушений, написал один из лидеров оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Бердия Сичинава.Ранее председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал заседание сакребуло Сенаки, как и все принятые на нем решения нелегетимными, так как в голосовании приняли участие 16, а не 17 депутатов из 33, как того требует регламент.По его словам, первое заседание новоизбранного сакребуло открылось 3 декабря, тогда явилось необходимое для кворума число депутатов. После чего девять раз оппозиционные депутаты попытались продолжить заседание, но представители "Грузинской мечты" игнорировали все попытки и не явились в сакребуло."Заседание собрания открывается рассмотрением вопросов конкретной повестки дня и продолжается до тех пор, пока не будет принято решение по всем вопросам повестки", - написал Сичинава.Накануне оппозиционные депутаты сакребуло Сенаки рассматривали вопрос о досрочном прекращении полномочий для депутата партии Гахария, избранного по пропорциональному списку. Согласно законодательству, соответствующее решение должно быть принято в течение двух недель. Заменить отказавшегося от мандата депутата должен следующий за ним в партийном списке политик.Накануне партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" для того, чтобы прекратить затянувшийся политический кризис в Сенаки, согласилась поддержать кандидата правящей партии" на пост председателя сакребуло, если депутаты "Грузинской мечты"" явятся на заседание. В "Мечте" предложение партии Гахария проигнорировали.В сакребуло Сенаки расклад сил выглядит следующим образом: у "Грузинской мечты" - 16 мандатов, у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" - 13, у партии "Для Грузии" - четыре. Для избрания председателя необходимо согласие более половины депутатов сакребуло - 17 голосов.Между тем, вскоре после местных выборов один из депутатов сакребуло от партии Гахария Илия Ахалая 3 декабря принял решение отказаться от своего мандата и обратился с соответствующим заявлением в районную избирательную комиссию. Его место должен занять Нукри Шапатава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, мамука мдинарадзе, георгий гахария, грузинская мечта, сенаки