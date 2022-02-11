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https://sputnik-georgia.ru/20220211/administratsiya-tyurem-soobschila-o-konflikte-s-postavschikom-264332626.html
Администрация тюрем сообщила о конфликте с поставщиком
Администрация тюрем сообщила о конфликте с поставщиком
Фактов отравления едой среди заключенных не зафиксировано, тем более фактов массового отравления, говорится в заявлении Службы 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T07:32+0400
2022-02-11T08:08+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Компания, отвечающая за питание заключенных "Или Групп" была неоднократно оштрафована и теперь правомерность санкций решает суд, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.Ряд грузинских СМИ сообщили об отравлении заключенных и разрыве администрацией тюрем контракта с "Или групп".Всего в Грузии по последним данным на 1 января 2022 года 9 203 заключенных, которые содержаться в 13 тюрьмах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба

Администрация тюрем сообщила о конфликте с поставщиком

07:32 11.02.2022 (обновлено: 08:08 11.02.2022)
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма - вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма - вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 11.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Фактов отравления едой среди заключенных не зафиксировано, тем более фактов массового отравления, говорится в заявлении Службы
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Компания, отвечающая за питание заключенных "Или Групп" была неоднократно оштрафована и теперь правомерность санкций решает суд, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
Ряд грузинских СМИ сообщили об отравлении заключенных и разрыве администрацией тюрем контракта с "Или групп".

"Фактов отравления едой среди заключенных не зафиксировано, тем более фактов массового отравления. Что касается разрыва контракта с "Или Групп", то в соответствии с законодательством компания оспорила все штрафы в суде, и Специальная пенитенциарная служба будет действовать в соответствии с решением суда", – говорится в сообщении.

Всего в Грузии по последним данным на 1 января 2022 года 9 203 заключенных, которые содержаться в 13 тюрьмах.
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