https://sputnik-georgia.ru/20220211/administratsiya-tyurem-soobschila-o-konflikte-s-postavschikom-264332626.html
Администрация тюрем сообщила о конфликте с поставщиком
Администрация тюрем сообщила о конфликте с поставщиком
Фактов отравления едой среди заключенных не зафиксировано, тем более фактов массового отравления, говорится в заявлении Службы 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T07:32+0400
2022-02-11T07:32+0400
2022-02-11T08:08+0400
грузия
новости
общество
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Компания, отвечающая за питание заключенных "Или Групп" была неоднократно оштрафована и теперь правомерность санкций решает суд, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.Ряд грузинских СМИ сообщили об отравлении заключенных и разрыве администрацией тюрем контракта с "Или групп".Всего в Грузии по последним данным на 1 января 2022 года 9 203 заключенных, которые содержаться в 13 тюрьмах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба
Администрация тюрем сообщила о конфликте с поставщиком
07:32 11.02.2022 (обновлено: 08:08 11.02.2022) Подписаться на
Фактов отравления едой среди заключенных не зафиксировано, тем более фактов массового отравления, говорится в заявлении Службы
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Компания, отвечающая за питание заключенных "Или Групп" была неоднократно оштрафована и теперь правомерность санкций решает суд, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
Ряд грузинских СМИ сообщили об отравлении заключенных и разрыве администрацией тюрем контракта с "Или групп".
"Фактов отравления едой среди заключенных не зафиксировано, тем более фактов массового отравления. Что касается разрыва контракта с "Или Групп", то в соответствии с законодательством компания оспорила все штрафы в суде, и Специальная пенитенциарная служба будет действовать в соответствии с решением суда", – говорится в сообщении.
Всего в Грузии по последним данным на 1 января 2022 года 9 203 заключенных, которые содержаться в 13 тюрьмах.
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