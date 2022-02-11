https://sputnik-georgia.ru/20220211/administratsiya-tyurem-soobschila-o-konflikte-s-postavschikom-264332626.html

Администрация тюрем сообщила о конфликте с поставщиком

Администрация тюрем сообщила о конфликте с поставщиком

Фактов отравления едой среди заключенных не зафиксировано, тем более фактов массового отравления, говорится в заявлении Службы 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T07:32+0400

2022-02-11T07:32+0400

2022-02-11T08:08+0400

грузия

новости

общество

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Компания, отвечающая за питание заключенных "Или Групп" была неоднократно оштрафована и теперь правомерность санкций решает суд, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.Ряд грузинских СМИ сообщили об отравлении заключенных и разрыве администрацией тюрем контракта с "Или групп".Всего в Грузии по последним данным на 1 января 2022 года 9 203 заключенных, которые содержаться в 13 тюрьмах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба